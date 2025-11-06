Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mónica Oltra, ayer en La Petxina. Iván Arlandis

Y por si faltaba alguien, Oltra

Dirigentes de Compromís, como la portavoz municipal en Valencia, Papi Robles, en primera fila de un acto protagonizado por la ex vicepresidenta: «Yo siempre he estado. No me fui, me 'fueron', pero no me he ido»

Burguera

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

Un president de la Generalitat recién dimitido. Las encuestas señalando que a la izquierda valenciana no le dan los números a pesar de tanto. El ... PP asegurando que el relevo de Mazón «no va de nombres» sino de «estabilidad» y «certezas». Vox pidiendo más, exigiendo «confrontación total» con la agenda verde y la inmigración ilegal si los populares quieren su apoyo en la Comunitat... y en esas circunstancias, un acto con pañuelos, acentos, rastas y pañuelos palestinos en la Petxina de Valencia. Y en el escenario, Mónica Oltra. Y en la primera fila de un evento organizado por la Escuela de Ciudadanía (y bajo el epígrafe Círculo de Diálogo y Liderazgo, una conferencia bajo el título 'Desafección política juvenil, desafíos migratorios y conflictos bélicos'), concejales de Compromís. Entre ellos, la portavoz municipal en Valencia, Papi Robles. La edil es un destacado cargo del antiguo Bloc, ahora Més Compromís. ¿Alguien da más? Junto a Oltra, una asesora jurídica en Derecho Internacional, Noor Ammar Lamarty. Cámaras de À Punt y de RTVE, redactores de prensa.

