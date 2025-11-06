Y por si faltaba alguien, Oltra

Un president de la Generalitat recién dimitido. Las encuestas señalando que a la izquierda valenciana no le dan los números a pesar de tanto. El ... PP asegurando que el relevo de Mazón «no va de nombres» sino de «estabilidad» y «certezas». Vox pidiendo más, exigiendo «confrontación total» con la agenda verde y la inmigración ilegal si los populares quieren su apoyo en la Comunitat... y en esas circunstancias, un acto con pañuelos, acentos, rastas y pañuelos palestinos en la Petxina de Valencia. Y en el escenario, Mónica Oltra. Y en la primera fila de un evento organizado por la Escuela de Ciudadanía (y bajo el epígrafe Círculo de Diálogo y Liderazgo, una conferencia bajo el título 'Desafección política juvenil, desafíos migratorios y conflictos bélicos'), concejales de Compromís. Entre ellos, la portavoz municipal en Valencia, Papi Robles. La edil es un destacado cargo del antiguo Bloc, ahora Més Compromís. ¿Alguien da más? Junto a Oltra, una asesora jurídica en Derecho Internacional, Noor Ammar Lamarty. Cámaras de À Punt y de RTVE, redactores de prensa.

Un centenar de personas. Oltra, exvicepresidenta del Consell en la etapa del Botánico, la que fuera cabeza de cartel indiscutible de Compromís hasta que abandonó el Gobierno valenciano en junio de 2022, que reflexiona junto a Lamarty. «Yo siempre voy a estar inmersa en política. Es como mi pelo, ni me da ni me quita nada, está siempre conmigo. Si acaso, me ha dado la oportunidad de conocer personas, y en ese sentido, la política siempre me ha dado», explica Oltra después de haber servido te en la mesa común moderada por Boutaina El Hadri.

«Un mundo tan desigual y problemático como el que tenemos, en el que la mayoría vive mucho peor que una muy pequeña minoría, debe ser un lugar incómodo que nos genere una sensación de ser cooperadores necesarios de un sistema que oprime a mucha gente. Ser ciudadanos responsables es asumir que formamos parte del sistema que criticamos», ha señalado Lamarty.

Esas eran las cartas sobre la mesa y un elefante en la habitación. Se ha hablado durante la tarde en La Petxina de forjarse una identidad adulta por parte de una juventud que es minoría (y, por tanto, menos atractiva para la captación de votos). Se ha hablado de si un español tiene más que ver con un noruego que con un marroquí. De la vivienda. Del capitalismo. De clases sociales. ¿Y el elefante? Sentado con Oltra, rodeada de misterio, porque sigue sin querer hablar con los medios de comunicación, a pesar de que sí habla en público. Así que ha sido desde ese foro que le han hecho la pregunta y ha salido el elefante a pasear.

«¿Mónica vuelve?», le ha preguntado a bocajarro El Hadri. «Yo siempre he estado y siempre estaré. Me llamáis y estoy, porque para mí la política es algo vivencial. Partiendo de ahí, y de la pregunta qué hacemos ahora, es cierto que se habla mucho de liderazgos. Me hacen mucho esta pregunta en la calle y me pregunto yo cómo es que se acuerdan de mí, y me da satisfacción», ha indicado Oltra.

La vicepresidenta, desde que hace un año largo comenzó a recuperar presencia en el debate social público, ofrece una respuesta ambigua a la pregunta. «Yo nunca me fui. A mí me »fueron«, y ya dije en mi dimisión que lo más lamentaba es que si haces la política contra el gran capital te puede pasar lo que a mí. Yo siempre he estado y aquí seguimos, pero esto va más allá», ha esquivado la que fue cabeza de cartel de Compromís.

Oltra mantiene intacta su oratoria contundente y su habilidad para no contestar lo que no le da la gana. La pregunta de El Hadri sobre ella se la llevó a su reflexión sobre «adaptar la democracia al siglo XXI, porque nuestras reglas del juego son las de hace más de 200 años mientras que la oligarquía económica lo ha transformado todo, de modo que el sistema tributario no redistribuye la riqueza. Hay que dar una patada al tablero».

Oltra, y Lamarty, han disparado sin parar y parecía que les sobraban balas para seguir haciéndolo una hora larga, y más allá. «Al discurso político hay que incorporarle lo moral. Aspirar a ser buena persona no es ser »buenista«, ni un panoli. Se lleva ser mala persona. Me da igual que el bien y el mal venga de la religión. Venga de donde venga, tiene que estar para que ser una buena persona es importante, y eso supone no ser feliz cuando a tu alrededor la inmensa mayoría es infeliz», ha señalado la exvicepresidenta, que ahí se ha encarado con la actualidad valenciana, a su manera y en su opinión: «Las vidas humanas están por encima de los puentes turísticos. Y si hay que dar la alerta se da, porque si no, pasa lo que pasa, porque el beneficio de unos cuantos importa más que se ahoguen los vecinos».

«Que no hay AVE, que han cortado el AVE», se burló Oltra respecto a las primeras noticias aparecidas en los medios de comunicación nacionales la tarde de la dana: «Pues si no hay AVE desde Madrid, que vengan en borrico».

Oltra ha admitido que «la izquierda está perdiendo posiciones» y ha considerado «cierto» que hay «una desconexión de las estructuras de partido» con la inmigración, sobre la que también ha advertido que «también faltan estructuras de los propios inmigrantes».

La ex vicepresidenta ha considerado que «a lo mejor nos deberíamos plantear quedarnos un poquito quietecitos todos estos vecinos que nos quejamos del alquiler o de que no hay vivienda, pero nos falta tiempo para ocupar casas que se alquilan en Paris, en Milan». Turismo, poco. Zasca a Madrid («todo el mundo se va de allí todos los fines de semana, con lo guay que es y la libertad que tiene»). Zasca al Gobierno («el más progresista de la historia pero no arregla la regularización de los inmigrantes, que son las que limpian, las que cuidan y los que hacen las carreteras»). Zasca al capital digital («la identidad digital debería ser con DNI. Habría que prohibir los perfiles anónimos para que todos nos hagamos responsables de nuestros actos, todos los que somos. Hay que embridar al poder económico, ese que permite a Elon Musk tener dinero para vivir 3.000 vidas, y eso no es política ni socialmente aceptable)...

«¿Hay esperanza?», se ha preguntado Oltra, que se ha contestado: «Pues claro. Miren el alcalde de Nueva York. Discurso de clase, reivindicación de los perdedores, de la diversidad y de la democracia. Está todo inventado. La democracia manda, pero debe mandar de verdad para que ni el poder, ni el dinero esté en manos de tan pocos. Porque si la democracia dice aquí estoy yo, las cosas cambiarán, porque ellos tienen más dinero, pero nosotros somos muchos más, muchísimos más».

Y ya puestos, Lamarty ha recordado que promueve boicotear a Inditex. «Y pienso, por tanto, que la vicepresidenta dle Gobierno no puede salir a decir que ella va vestida de Zara», ha señalado la asesora en relación a Yolanda Díaz, a quien le ha pedido «ejemplaridad». Solo el faltaba eso a Oltra, que sobre Díaz tiene una opinión que se reserva pero que se le escapa por todo los poros al escuchar a Lamarty arreándole un 'zasca' a la líder de Sumar.