Urgente La OCDE insta a España a recortar las nuevas pensiones y vincularlas a la esperanza de vida
La factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro. LP

Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana

El dueño del restaurante la ha aportado a la jueza de Catarroja

A. Rallo
Arturo Checa

A. Rallo y Arturo Checa

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:46

Comenta

El dueño de El Ventorro ya ha aportado a la jueza de Catarroja lo que le pidió sobre el restaurante: sendas fotos del exclusivo reservado en el que comieron Mazón y Vilaplana durante el mediodía y la tarde de la dana, así como las medidas del habitáculo y la factura del encuentro: 165 euros por «dos menús concertados», en la «mesa 106» del local.

Factura de la comida aportada por el dueño del Ventorro, dirigida al PP.
Factura de la comida aportada por el dueño del Ventorro, dirigida al PP. LP

En la factura se puede leer «dos menus concertados», por un precio total, con el IVA incluido, de 165 euros. Tal y como declaró en su comparecencia el testigo, el cargo fue remitido al Partido Popular. El PP figura como destinatario de la factura.

