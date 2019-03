«Como exvotante del PP, no comulgo con el pasado que arrastra» La cabeza de lista de Cs para el Congreso por Valencia, María Muñoz. / damián torres María Muñoz, cabeza de lista al Congreso de Cs por Valencia | «La subida de impuestos es lo primero que habría que atajar», señala la abogada experta en finanzas respecto a las políticas de la Generalitat BURGUERA VALENCIA. Lunes, 18 marzo 2019, 00:37

María Muñoz, abogada y con amplia trayectoria en asuntos financieros, se ha subido al trapecio de la política sin red. A cuerpo limpio. Valiente o temeraria, ahí está. Encabeza la lista de Ciudadanos al Congreso por Valencia. No sabe mentir y se le nota.

-¿Por qué acepta la propuesta de Cs?

-Pues porque llega un momento en que las circunstancias te empujan a algo más. No sé si es que la madurez ha llamado a mi puerta. El año pasado cumplí 40 años y he sido madre. Apareció por delante de la puerta de mi casa esta oportunidad. Llevo mucho tiempo criticando determinadas medidas a través de las redes sociales y consideré que había pasar del activismo en redes a serlo en la vida real. Soy una mujer valiente. Salí de la empresa familiar de mis padres para buscarme la vida fuera de lo que tenía en casa. Entré en banca y me fui a vivir sola a Madrid. Toda mi familia está en Valencia y me fui a empezar de cero.

-¿Cómo recibe esta propuesta?

-Conozco desde hace años a Toni (Cantó) y a Albert (Rivera) por caminos distintos. A Toni porque somos valencianos y a Rivera contacto por Twitter. Ambos me plantean colaborar. Siempre lo rechacé hasta que hace unos meses me contactaron. Finalmente se hicieron una serie de planteamientos que, aunque luego han cambiado, provocaron que pocas horas después de que Sánchez convocase elecciones Albert me llamó para proponerme someterme a las primarias.

-Sus primarias han sido agitadas.

-Un poco agitadas, sí, pero el sistema funciona. La peor parte se lo han llevado en Castilla y León, donde hubo un mal recuento de votos, pero en mi caso estoy muy satisfecha.

-¿Qué es lo que le ha seducido de Ciudadanos y no del PP o Vox?

-Huyo de los extremos y del bipartidismo. Me gusta la posición de Cs por ser de centro, liberal, progresista y demócrata. Creo que todos somos iguales y creo en el proyecto europeo, lo que me distancia de otros partidos. Como exvotante del PP, no comulgo con su pasado, todo lo que arrastra y todos los casos de corrupción. Necesito un partido que regenere la política.

-Pero si quieren gobernar tendrán que pactar con ellos.

- Sí, pero nuestro objetivo es salir a ganar. Cuando se cuenten los votos veremos cómo tendremos que trabajar, porque lo principal es mandar a Sánchez a la oposición. Y si hay que pactar a la andaluza, en el caso de la Comunitat, estamos abiertos.

-¿A pesar de que les acusa de ser unos «acomplejados»?

-Cuando dije eso en las redes no me refería a Vox. Los acomplejados son los del PP. Mucho de su salto, de su auge, ha sido por dar su opinión con claridad, pero no vamos a hacerle la campaña a Vox, ¿verdad?

-¿Se ve en la gestión de un futuro Gobierno o en el Congreso?

-Pues no lo sé. Si gobernamos, por qué no en la gestión, por supuesto.

-Vive desde hace muchos años en Madrid. ¿Conoce la realidad valenciana?

-Mi familia sigue toda aquí. Por circunstancias laborales me fui porque el mundo al que me dedicaba, su capital, está en Madrid, pero mi vida está muy ligada aquí.

-Y ya como virtual diputada de los valencianos en el Congreso ¿qué es lo primero que va a pedir?

-Habrá que priorizar pero uno de sus principales problemas es la infrafinanciación.

-¿Y cómo se arregla?

-Revisando esa ley, haciendo un gran pacto para reformarla.

-Pero eso ya se quiso hacer.

-Pero el bipartidismo ha vivido durante muchos años del nacionalismo y se juega con esa financiación.

-¿Qué medida económica del Consell le ha rechinado más?

-Pues no le puedo decir una medida concreta, pero la subida de impuestos es lo primero que habría que atajar. Se ha evitado que los inversores extranjeros monten infraestructura para generar riqueza.

-¿Cómo lleva que a su partido se le acuse de ser demasiado voluble en sus criterios, por ejemplo con el tema del Estatut?

-Es que un partido de centro a veces está más cerca de la derecha y otras de la izquierda, y por eso recibimos críticas de las dos partes, según lo que les conviene a ellos.

-¿Qué opina del modo en que se está hablando sobre el feminismo durante los últimos meses?

-No me gusta. Como liberal no me gustan los colectivismo. Ni todas las mujeres son maltratadas ni todos los hombres son maltratadores. Se ha politizado el feminismo. No me siento representada por las mujeres que atacan a los hombres. Y si no me gusta que un hombre me diga lo que tengo que hacer, tampoco ellas. No soy víctima por ser mujer.

-¿Está a favor de las cuotas de género en los Consejos de Administración de las empresas del Ibex?

-Yo creo en el mérito y en el talento, que son cosas independientes del sexo de las personas. No me vale que por el hecho de ser mujer tengas que estar en un consejo de Administración.