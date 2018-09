El exdirector de Agencia Tributaria: «La sociedad del chalet de Pedro Duque en Xàbia supone un ahorro absolutamente legal» Ignacio Ruiz-Jarabo ve incoherencia con la sociedad creada por Duque y la postura de Sánchez, pero dice que la frase del presidente «no es afortunada» EUROPA PRESS Madrid Jueves, 27 septiembre 2018, 12:21

El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo ha diferenciado entre los casos del exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta y el del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y ha afirmado que registrar una vivienda a nombre de una sociedad, como ha hecho Duque con su casa de Xàbia, supone «un ahorro absolutamente legal».

Según ha explicado en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, «básicamente» la diferencia entre registrar un domicilio a nombre de una persona física o de una jurídica reside en los impuestos afectados.

En este sentido, se da un ahorro sobre el IRPF, ya que las personas físicas deben tributar por el hecho de tener una segunda vivienda mediante el pago de un porcentaje sobre su valor catastral. El ministro está exento de este pago ya que su domicilio de Xàbia está a nombre de la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL.

El exdirector de la Agencia Tributaria ha explicado que podría darse un segundo ahorro, también legal, en el Impuesto sobre el Patrimonio. No obstante, ha detallado que por las cantidades publicadas por 'Okdiario', el ministro tampoco debería pagar por este impuesto aunque la vivienda sí estuviese a su nombre, ya que en la Comunidad de Madrid, donde reside, existe una exención hasta los dos millones y medio de euros. «Habría que ver el patrimonio total del señor Duque, cosa que desconocemos», ha apuntado, aunque ha insistido en que «también sería legal».

Ninguna irregularidad

«Por lo que se ha publicado no hay ninguna irregularidad y una inspección de Hacienda al señor Duque por el tema que ha salido no hubiera tenido ninguna consecuencia», ha aseverado Ruiz-Jarabo, y ha añadido que a un contribuyente «no se le puede pedir que pague más de lo que las leyes exigen o que renuncie a acogerse a medidas legales«. Según él, lo que hay que preguntarse es si es »razonable« que »se penalice más« a la persona física que a la jurídica.

Asimismo, ha afirmado que hay «una diferencia básica» con el caso de Huerta, porque a este la Agencia Tributaria y los tribunales de Justicia le sancionaron por haber empleado una sociedad para «canalizar» a través de ella los ingresos que obtenía personalmente.

Por último, se ha mostrado «de acuerdo» con que existe una falta de coherencia entre el empleo de esta fórmula legal y las posturas del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha apuntado: «Lo que no es afortunada es la frase del presidente del Gobierno«.

«Si tengo en mi Dirección Federal a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esta persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva», escribió Sánchez en Twitter en 2015.