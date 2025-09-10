Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el vicesecretario general de Comunicación y portavoz, Isaac Albert. Efe

Esquerra cambia su imagen y abandona el amarillo del 'procés' para adaptarse al cambio de ciclo político en Cataluña

Retoca el logo y adopta un naranja asalmonado

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:08

Esquerra Republicana ha presentado este miércoles, en la víspera de la Diada, su nueva imagen corporativa y ha decidido renovar su estrategia de comunicación. Su ... objetivo es «volver a conectar» con la gente, un año después de perder el Govern catalán y de pasar de ser la fuerza de referencia en Cataluña a la tercera en el Parlamento autonómico.

