Esperanza Aguirre, retratada esta semana en el campus del CEU en Valencia. Iván Arlandis

Esperanza Aguirre: «Feijóo lo está haciendo muy bien. Su plan con la inmigración me parece muy liberal»

La exspresidenta madrileña y antigua ministra de Educación con Aznar insta al PP a cumplir «inmediatamente» su programa cuando gane las elecciones

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:51

Comenta

Expresidenta madrileña, expresidenta del Senado, exministra de Educación... Y, sin embargo, nada en Esperanza Aguirre, (Madrid, 1952) ni en su lenguaje verbal ni en el ... gestual, delata que esté poseída por el síndrome de quien estuvo pero ya se fue. De visita en Valencia para presentar en el CEU un libro donde recoge su pensamiento político, el liberalismo al que se confiesa adscrita desde que entró en política, pasea su mirada por la presente coyuntura, anima al PP a dar la batalla en el campo ideológico, abomina del 'wokismo' y cubre de elogios a su líder. Alberto Núñez Feijóo, dice Aguirre, lo está haciendo muy bien y acierta con su plan de inmigración.

