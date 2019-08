Errejón llama a frenar la investidura de la «sospechosa» Díaz Ayuso Más Madrid convoca a una reunión al resto de fuerzas regionales por, entre otras polémicas, «la colaboración» de la candidata con 'Púnica' ANDER AZPIROZ y MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 8 agosto 2019, 18:34

«La señora Díaz Ayuso despierta más sospechas antes de prometer el cargo que todos sus antecesores». Bajo este argumento, Más Madrid, la formación de Íñigo Errejón, ha convocado a una reunión urgente al resto de fuerzas regionales para «analizar la situación de emergencia» antes de la investidura de la candidata popular, que se celebrará los próximos martes y miércoles.

El partido del exnúmero dos de Podemos basa su petición en informaciones publicadas a lo largo de las últimas semanas acerca de casos de corrupción que han afectado al PP madrileño en la última década, a las que suma la petición de la Fiscalía de investigar a los expresidente Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes por su supuesta implicación en la financiación irregular de los populares.

Más Madrid apunta en el caso de Díaz Ayuso al 'caso Púnica. La vinculación de la dirigente popular con la causa de esta trama en realidad no es nueva. De hecho es conocida desde que en 2015 tuviera lugar el primer levantamiento del secreto del sumario de este caso. Entonces salió a la luz el audio del interrogatorio el 23 de diciembre de 2014 en la Audiencia Nacional del informático Adrián de Pedro (hermano de Alejandro de Pedro, el conseguidor de Púnica).

De Pedro explicó al juez Eloy Velasco que la actual candidata del PP a presidir la comunidad de Madrid era su persona de contacto en el partido para los trabajo de promoción reputacional en internet que la empresa Eico realizó para Esperanza Aguirre durante la campaña electoral de 2011.

«Yo sé con quien hablaba yo, Isabel Díaz Ayuso, que era la que me decía 'oye, me puedes ayudar en esto, me puedes ayudar en lo otro'», explicó el compareciente, que se refirió a la hoy aspirante a la Presidencia regional como «esa chica empleada del PP de Madrid», que trabajaba en «Génova».

Díaz Ayuso, periodista de formación, en ese tiempo era la encargada de gestionar la cuenta de Twitter de Esperanza Aguirre y se ocupaba de la comunicación en las redes sociales del PP de la capital madrileña. En ese periodo –precisamente entre 2008 y 2011– la candidata del PP compaginó sus trabajos en la comunicación del partido con un puesto en Madrid Network, una entidad publico privada creada por Aguirre para fomentar la innovación. Díaz Ayuso cobró en esa entidad 4.219 euros netos mensuales hasta que obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid, según reveló este jueves El País.

El partido de Errejón también alude para justificar sus sospechas a «la concesión de forma ventajosa de un préstamo de 400.000 euros gestionado por la propia candidata con directivos de Avalmadrid, empresa investigada y sancionada por el Banco de España. «Un préstamo –añade Más Madrid– cuya devolución no ha sido satisfecha y está en manos de la Fiscalía.

En saco roto

Salvo sorpresa mayúscula la petición del líder de Más Mádrid caerá en saco roto y Díaz Ayuso será elegida presidenta madrileña gracias a los votos de Ciudadanos, con quien gobernará en coalición, y Vox, que pese a garantizarle su respaldo ya ha avisado de que estará «vigilante» desde la oposición.

La dirección nacional del PP cerró este jueves filas con su candidata. «Nosotros no le damos demasiado crédito a todas esas noticias que salen», zanjó en RNE el vicesecretario de Participación de la formación conservadora Jaime de Olano.

Desde Ciudadanos tampoco se ha puesto en duda el acuerdo alcanzado entre Díaz Ayuso y su líder regional, Ignacio Aguado. En la dirección naranja insisten en que seguirán adelante con su acuerdo y, en caso de que algún caso de corrupción salpique a alguno de los futuros cargos del Gobierno autonómico, pedirán su cabeza. Así lo hicieron en abril de 2018 cuando la entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes fue imputada por la polémica obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. «Si hay algún imputado, tendrá que dejar sus cargos», remarcó ayer el secretario general de los liberales, José Manuel Villegas.