Ni Iglesias ni Errejón acuden a la reunión extraordinaria de la dirección de Podemos Íñigo Errejón. / Efe El líder del partido rebaja la tensión antes del encuentro y afirma que su exnúmero dos «no es, a pesar de todo, un traidor» y debe ser «un aliado» RAMÓN GORRIARÁN Madrid Miércoles, 30 enero 2019, 15:56

Pablo Iglesias e Íñigo Errejón no se medirán cara a cara esta tarde en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. El secretario general ha escrito en su página de Facebook que no asistirá aunque se conectará por teléfono con el máximo órgano directivo del partido «en la medida en que las tareas que conlleva mi permiso de paternidad me lo permitan».

El exnúmero dos de Podemos no ha explicado en primera persona su ausencia, pero colaboradores suyos han señalado que es un gesto de distensión para no crear «más tensiones». Desde el equipo de Errejón apuntaron que confían en que su ausencia «sirva para llegar a un acuerdo» porque es imprescindible «calmar las aguas» en Podemos.