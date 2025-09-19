ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica» Los republicanos registran en el Congreso su propuesta legal para que el Govern pueda recaudar el IRPF y mantienen el veto a negociar los Presupuestos

El portavoz de ERC Gabriel Rufián, durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados

Cristian Reino Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Esquerra Republicana ha consumado el desafío y ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley con el objetivo de que la administración ... central habilite a la Generalitat recaudar el IRPF. La reforma legal implica cambiar tres leyes: la Lofca, la del modelo de financiación de las autonomías y la cesión de tributos. ERC presentó hace casi dos semanas públicamente esta iniciativa legal. Pero sin llevarla al registro del Congreso. Ha tratado de negociar con los socialistas para presentar de manera conjunta la reforma legal. Ha esperado casi dos semanas. Pero tras no llegar a un acuerdo, los republicanos han decidido tirar por la calle del medio y han registrado el texto legal en solitario. ERC propone que el Govern recaude el IRPF de manera íntegra a partir de 2029. Días atrás, el Ministerio de Hacienda mostró sus diferencias y habló de que ve inasumible que el Govern asuma el 100% del IRPF.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reunido este viernes a su grupo parlamentario en la Cámara catalana y ha acusado al Gobierno de «inmovilista». Los republicanos desafían a los socialistas para que apoyen la reforma legal en el Congreso. De no hacerlo, ERC no negociará los Presupuestos del Estado y de la Generalitat. «El PSC y el PSOE lo tienen muy fácil, deben cumplir con Cataluña. Si cumplen, la legislatura es transitable, si no, la legislatura se complica». Los Presupuestos depende del cupo catalán. Además de la reforma para que el Govern tenga vía libre legal para asumir el IRPF, el PSC y ERC negocian un nuevo modelo de financiación para Cataluña. También aquí los republicanos se están encontrando con dificultades con Hacienda. El modelo singular debe incluir el principio de ordinalidad, una cuestión en la que coinciden el Govern y los republicanos pero no el Gobierno.

