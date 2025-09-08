Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente de ERC, Oriol Junqueras (i), y el portavoz del partido y diputado en el Congreso Gabriel Rufián. Efe

ERC se fija como objetivo que Cataluña gestione el 100% del IRPF en 2029

Los republicanos presentan una proposición de ley para habilitar al Govern la delegación de las competencias en materia de gestión del IRPF y presiona al PSOE para que vote a favor: «Si no, no habrá negociación de Presupuestos»

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:09

Esquerra Republicana registrará esta semana en el Congreso una proposición de ley que pretende habilitar la delegación de competencias en materia de gestión del IRPF ... a las comunidades autónomas. Los republicanos tenían previsto registrar este mismo lunes el texto legal pero aún quieren introducir algún cambio y de paso dan más tiempo a los socialistas, a los que piden que se sumen.

