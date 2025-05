«Era una pirómana, nos la quitamos de encima»

Los procesos judiciales que afectan de manera directa al entorno de Pedro Sánchez han dado una vuelta de tuerca más después de que El Confidencial ... haya desvelado esta semana audios en los que se estarían produciendo supuestas «presiones» del PSOE a la UCO de la Guardia Civil y que salpican en primera persona a Leire Díez Castro, una periodista a la que se sitúa en el entorno de Santos Cerdan y de Moncloa y que el pasado mes de febrero se reunió con un investigado en una causa de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de la UCO. Díez ha señalado ya que la conversación en la que aparece está relacionada con una investigación periodística para la elaboración de un libro.

Leire Díez, militante del PSOE y considerada como una colaboradora del secretario de Organización del partido, fue teniente de alcalde de la localidad cántabra de Vega de Pas. Y también ha sido directora de Filatelia de Correos. No obstante, antes de ocupar ese cargo, Díez trabajó en el departamento de Comunicación de Enusa, una firma dedicada al negocio nuclear.

De hecho, Díez trabajó en esta empresa entre finales de 2018 y principios de 2021, periodo durante el que la presidencia de la sociedad recayó en el valenciano José Vicente Berlanga, exdirector de la Fundación Deportiva Municipal y considerado como una de las personas más cercanas al exministro José Luis Ábalos. Es al exnúmero tres del PSOE al que se señala como responsable de la propuesta de Berlanga para presidir esta firma pública hasta diciembre de 2021, cuando Ábalos fue relevado del cargo, sólo unos meses después de que Pedro Sánchez le apartara de sus responsabilidades en el ministerio y al frente del aparato del PSOE.

Las fuentes que trabajaron en la citada Enusa durante la época en que Berlanga ocupó la presidencia explica que Leire Díez accedió a un puesto de libre concurrencia en el gabinete de comunicación de la firma tras pasar por un proceso de selección. Las mismas fuentes rechazan que Díez, pese a su trayectoria en el partido, accediera a ese puesto en Madrid recomendada por alguien o saltándose los procesos correspondientes.

También señalan que si bien su puesto inicialmente tenía una consideración que le hizo acreedora de la confianza de la dirección de la firma pública, el día a día la fue resituando en responsabilidades de menor nivel, que la alejaron de esa consideración. La misma fuente recuerda el carácter de Díez, que en redes sociales gustaba de mostrar sus opiniones de forma contundente y asegura que «era una pirómana, nos la quitamos de encima».

A Díez se le reconoce proximidad al círculo de la federación socialista madrileña, señala esta fuente. A los responsables de Enusa «no les gustó su forma de trabajar, no encajaba», se explica. Todo ello, se añade, vinculado a un carácter fuerte, que no resultaba idóneo para las funciones propias de un gabinete de comunicación de una empresa pública. «Chocaba con la gente», se añade. Dependiente del área de responsabilidad corporativa de la empresa, Díez pasó de ocupar un puesto acreedor de confianza por parte de los responsable de la firma, a ir perdiendo progresivamente ese protagonismo, hasta su posterior salida con destino a Correos, otra empresa pública. La fuente consultada no acierta a justificar las razones de que Díez encadenara responsabilidades en empresas dependientes del Gobierno si, precisamente, su paso por la primera de ellas no resultó del todo satisfactorio. Díez fue nombrada directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, cargo que ocupó hasta 2024.

Como alto cargo de Correos, Díez se desplazó a Valencia en febrero de 2024 para la presentación, en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, de un sello homenaje dedicado al «irrepetible» Nino Bravo con motivo del 50 aniversario de su muerte.

Este martes Hazte Oír ha anunciado que presentará una denuncia contra Leire Díez por haber pedido a un investigado en la Audiencia Nacional información comprometedora contra un jefe de la UCO que investiga al hermano del presidente del Gobierno. «Tras las graves informaciones conocidas en el día de ayer (lunes) en El Confidencial y que han sido ampliadas en el día de hoy en el mismo y otros medios de comunicación, y que han causado un gran impacto en la sociedad española, desde Hazte Oír hemos decidido dar un paso al frente y denunciar estos hechos en los juzgados de Plaza Castilla, al no estar Díez aforada», se señala.