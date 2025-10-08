Entrevista completa con Carlos Mazón, mañana en LAS PROVINCIAS

RD Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:23 Comenta Compartir

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, concede la primera entrevista a un medio de comunicación desde el 29 de octubre, día de la dana. LAS PROVINCIAS publicará mañana, 9 d'Octubre, su contenido y ofrece hoy un adelanto al hilo de la procesión cívica que abrirá los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Mazón, en la entrevista, aborda su agenda durante el 29 de octubre, las decisiones que adoptó a lo largo de la jornada, su relación con las víctimas y sus impresiones de la actitud del resto de partidos políticos en relación con la gestión de la riada.

Además, el president ofrece claves sobre la remodelación del Consell, que hará pública el 5 de noviembre, la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 y el debate sobre el valenciano y el catalán. En este adelanto, aborda principalmente su participación en la procesión cívica de mañana y la críticas a las que ha sido objeto por esta decisión por parte de dirigentes socialistas.