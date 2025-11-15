Ens Uneix y PSPV, condenados al choque

Las redes sociales se han convertido en otro campo de batalla político. No es una novedad en sí. Hay responsables políticos que parecen dedicar mucho ... más tiempo a X, o al tik tok que a su labor como ministros o jefes de Gobierno. Es el nuevo modo de acción política. Los debates en Parlamentos tienen su público, pero el que de verdad llega, el que consigue hacerse eco entre las generaciones más jóvenes, es el que se disputa en redes sociales.

En clave valenciana, la pugna más novedosa en ese terreno es la que mantienen Ens Uneix, el partido que lidera el alcalde de Ontinyen y expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, y el PSPV. Un comentario en redes sociales del secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, ha provocado esta semana que la vicepresidenta primera y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, anunciara que Gandia –la localidad de Mascarell y también de Diana Morant- no tendría acceso a unas ayudas que concede su departamento.

El comentario de Mascarell trataba de homologar a Ens Uneix con la derecha y la ultraderecha, aprovechando el acuerdo que ese partido mantiene en la corporación provincial con el PP de Vicent Mompó, y que cuenta con el respaldo de Vox desde fuera del gobierno de la Diputación. No es la primera vez que los socialistas valencianos juegan a situar al partido de Rodríguez –que fue alto cargo del PSPV hasta su salida del partido por el caso Alquería- en el espectro ideológico de la derecha a pesar de definirse como progresista.

De hecho, esa fue la primera posición adoptada por el líder provincial de los socialistas de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, después de que la abstención de Enguix acabara dándole a Mompó, y no a él mismo, la presidencia de la corporación provincial. Bielsa, como el PSPV, ha cambiado de estrategia en diversas ocasiones respecto a Ens Uneix. El también alcalde de Mislata ha sido de los más duros a la hora de señalar a ese partido como parte del bloque de «la derecha y la extrema derecha».

Una posición, no obstante, que se vio corregida cuando la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, decidió protagonizar un evidente acercamiento a Rodríguez. La dirigente socialista, quizá convencida de poder atraer a Ens Uneix al área de influencia de los socialistas, protagonizó algún encuentro con el alcalde de Ontinyent. En marzo de este año, sin ir más lejos, Morant se fotografiaba con él y con otros dos alcaldes socialistas –Roger Cerdà y Toni Francés- calcando un retrato idéntico de diez años atrás. «Diez años después, continuamos siendo esos políticos, que trabajamos para el progreso de nuestras vecinas y vecinos», señaló ese día Morant. Un guiño que no pasó inadvertido.

Han pasado ocho meses de aquella imagen. Y ahora el buen rollo entre las direcciones de PSPV y Ens Uneix brilla por su ausencia. Mascarell y José Muñoz, por parte socialista, se han convertido en azotes del partido de Rodríguez, con el mismo empeño por situarle en la órbita de la derecha. Muñoz, también en redes sociales, se hacía eco de la querella del PP contra Mascarell por atribuir a los populares el ataque a la sede del PSPV en la calle del Hospital. Y lo hacía con un recorte de prensa de cuando el PP valenciano anunció su personación en la causa abierta contra Rodríguez por el caso Alquería. «Conviene recordar que así es como el PP consiguió la Diputación, querellándose contra Jorge Rodríguez», recordaba. La alusión tuvo la respuesta airada de cargos de Ens Uneix, que en los últimos meses también han multiplicado sus alusiones a cargos socialistas.

El distanciamiento entre ambos partidos en esta segunda mitad de legislatura deja entrever que el PSPV descarta la posibilidad de que Ens Uneix rompa el acuerdo de Gobierno con el PP para llegar a las elecciones locales de 2027 sin esa etiqueta de partido que ha propiciado un gobierno de derechas. Los socialistas valencianos, con unas expectativas en las encuestas escasamente positivas –cuando no claramente negativas- temen que el crecimiento de ese partido en algunas comarcas más allá de la Vall d'Albaida pueda afectar a sus resultados. Esa percepción puede estar detrás del creciente choque entre ambas formaciones.

El partido de Rodríguez teoriza con la posibilidad de que la exlíder de Compromís Mónica Oltra se incorporara a sus filas y pudiera encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Valencia. La posibilidad, aparentemente remota, agita aún más las opciones de ese partido y eleva la preocupación en las filas socialistas.

Ens Uneix logró el diputado provincial en 2023 por apenas 17 votos de diferencia sobre el PP. Mantener esa representación no será tarea sencilla. En paralelo, avanza su ILP para reclamar que el listón electoral baje al 3% y, si puede ser, tenga carácter provincial y no autonómico. No será fácil el acuerdo. En todo caso, Ens Uneix y su marca autonómica, la Unió Municipalista (UM) buscan consolidar su posición. Y los socialistas valencianos han concluido que el eventual crecimiento de esa formación podría ser a su costa.