El exgerente de Divalterra sobre las contrataciones: «Sabía que eran del partido, pero se ha hecho así desde hace 20 años» A. RALLO Viernes, 28 junio 2019, 13:54

José Ramón Tiller, el que fuera primer cogerente de la empresa Divalterra, la antigua Imelsa, ha comparecido hoy por fin ante el jugado del caso Alqueria, cuyo titular investiga las contrataciones irregulares de directivos afines al PSPV y Compromís, en la sociedad pública. El exdirigente ha admitido la incorporación de tres directivos porque había informes a favor, pero desconocía la existencia de pronunciamientos en contra de esos fichajes. No ha ocultado que supiera que los 'fichajes' (Femenia, Carot y Ferri) eran del partido socialista. «Se había hecho a propuesta del partido durante 20 años y no había pasado nada», ha indicado al juez. La declaración, en la que no ha contestado a la acusación particular del PP, se ha prolongado durante 20 minutos. Al parecer sí se ha producido una contradicción con lo expresado en su día por Femenia cuando dijo que Tiller le llamó para ofrecerle el puesto. El investigado ha explicado que él no hizo esa llamada y que le llegaron cerca de una decena de curriculums.

El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, dos asesores y tres altos cargos de Divalterra fueron detenidos el pasado mes de junio en el marco de una investigación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Las pesquisas se iniciaron en 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y se centran en irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.