Una diputada de Compromís y otros cargos apoyan a Willy Toledo y amplían sus insultos a Dios El tuit de la diputada de Compromís Marta Sorlí. La opinión de Marta Sorlí obtuvo el respaldo de varias agrupaciones locales, una regidora de Burjassot y un alto cargo del Consell LAS PROVINCIAS Jueves, 13 septiembre 2018, 17:19

Marta Sorlí, diputada de Compromís por la provincia de Castellón, se sumó este miércoles a la campaña de apoyo al actor Willy Toledo en la red social Twitter, con la etiqueta #FreeWillyToledo. La parlamentaria nacional agregó la frase «Me cago en Deu i en la creu», parafraseando las insultos a dios por los que Toledo ha sido llamado a declarar y ante cuya incomparecencia fue detenido ayer. El intérprete está acusado de una presunta vejación de los sentimientos religiosos.

La diputada Sorlí, además de recibir las críticas e insultos de diferentes usuarios de Twitter que le reprochaban la blasfemia, obtuvo el respaldo (en forma de retuit o de 'Me gusta') de varias agrupaciones locales como Joves Compromís Foios, Joves PV Compromís, Compromís L'Alcúdia y la concejal de Burjassot Maria Viu. También le apoyó un alto cargo de la Generalitat, el secretario autonómico de Empleo: Enric Nomdedéu agregó a la frase de Sorlí: «I en el que la va fer, que era fuster. Al meu poble es diu això».

Un usuario, además, recriminó al diputado por Valencia Joan Baldoví que se expresara a favor del tuit con un Me Gusta. Ese usuario adjuntaba una imagen con un pantallazo, pero la acción de Me Gusta no aparecía después en el tuit de Marta Sorlí.