La Diputación sostiene que Ángel usó su título falso para ocupar tres puestos

El último informe de la Diputación no mejora la imagen de José María Ángel, el excomisionado para la dana, que se vio obligado a dimitir ... tras un dosier de Antifraude que aseguraba que el título universitario que constaba en su expediente era una burda falsificación. La Fiscalía mantiene abiertas unas diligencias de investigación penal para investigar la posible comisión de un delito. Pero resulta complicado encajar la conducta del exdirigente socialista en un tipo delictivo, ya descartada la malversación y con la evidente prescripción de la falsedad documental.

La Diputación, por su parte, ha terminado el expediente que abrió tras recibir el informe de Antifraude. Los servicios jurídicos analizan la trayectoria del funcionario quien a lo largo de su carrera recibió 854.000 euros brutos de sueldo. La licenciatura no era requisito para su entrada en la Diputación como auxiliar técnico de Archivo. Tampoco cuando se produce su progresión a Ayudante de Archivo y Biblioteca en el año 1986.

Pero, a partir de ahí, según el informe de la Corporación, comienza a ocupar puestos de responsabilidad que equivalen al A1-A2 actual. Es decir, plazas pensadas para licenciados universitarios. Es así como desarrolla las funciones de secretario de Presidencia, Documentalista y jefe de gabinete de Presidencia. Su remuneración crece a la par que su experiencia.

Se ignora el momento en el que se introduce su falso título en el expediente personal de la Diputación. Pero existe un hecho determinante. Él, en 2015, hace una petición expresa al secretario para que elabore un certificado de relación de títulos. El profesional, el jede de personal, Josep Salvador, emite un documento en el que afirma que tenía documentos en su expediente personal que acreditaban que era diplomado universitario.

Consciente Ángel de esta falsificación -dejó el Gobierno sin ni siquiera defender la autenticidad de ese documento- «no efectuó objeción alguna a dicha certificación de una diplomatura universitaria que no pudiera conocer». En este instante, según la tesis que maneja la Diputación, admitió la existencia de ese título y su falsedad. De hecho, es que la Universitat acreditó que el año que figuraba en el documento no se impartía ya esa materia. Aquel año se incorporó como secretario autonómico de Emergencias al gobierno del Botánico. Era una de las caras más reconocibles de aquella primera legislatura que unió los intereses de Ximo Puig y Mónica Oltra. Se ignora el recorrido judicial, ya sea por la vía Penal o Civil, que puede tener este asunto.

El político socialista siempre ha disfrutado de puestos en la administración local y autonómica. De hecho, sus buenas relaciones con la dirigencia le llevaron a ser nombrado comisionado para la dana, una responsabilidad de 120.000 euros anuales.

No es el único ingreso que llegaba a su domicilio. Su pareja, Carmen Ninet, es otra dirigente socialista que también ha disfrutado de la comodidad de un sueldo público gracias al PSPV. Se convirtió por ejemplo, en síndica en Les Corts. Pero la situación flagrante se produjo en el MuVIM, el museo de la Diputación, donde ejercía de subdirectora sin formación universitaria. Era un requisito de la plaza. Al parecer, no dispone ni del Bachiller. Cuando la Diputación le preguntó sobre su formación respondió airada que ella no debía aportar nada y que todo constaba en su expediente. Días más tarde, anunció su jubilación. Se trataba de cerrar unas semanas de infarto a la espera de que ni su caso, ni el de su marido, lleguen a los juzgados. Ángel recibió ayer una buena noticia: el archivo de una denuncia contra él. Algo de optimismo en tiempos convulsos.