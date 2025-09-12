Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este viernes en la localidad de Vilamartín de Valdeorras, afectada por los incendios de agosto. Brais Lorenzo /EFE

Díaz insiste en que Junts dio «una bofetada a los trabajadores» pero rebaja el tono

Montero y Bolaños se afanan en mostrar al partido de Puigdemont su «mano tendida» tras las duras críticas de la vicepresidenta segunda en el debate de la reducción de la jornada

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:47

Yolanda Díaz empieza a pasar página de su choque con Junts a cuenta de la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda insistió ... este viernes en que lo que hizo el miércoles el partido de Carles Puigdemont, junto al PP y Vox, al tumbar la tramitación de la ley para rebajar la jornada máxima permitida a 37,5 horas semanales fue propinar «una bofetada a los trabajadores», pero evitó las duras acusaciones vertidas durante el debate en el Congreso.

