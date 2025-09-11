Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia chubascos con tormentas ocasionales este viernes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
La viceprsidenta segunda, Yolanda Díaz, este miércoles durante el primer pleno del curso político en el Congreso, en el que decayó su reforma para reducir la jornada laboral. Borja Sánchez-Trillo / EFE

El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts

El Ejecutivo confía en que los ataques a los posconvergentes en el debate de la jornada laboral no afecten a otras negociaciones como las de los Presupuestos pero aboga por «tender puentes», mientras la vicepresidenta segunda alega que ella y no entrega «su país» ni acepta «chantajes»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:04

Yolanda Díaz se reunió en Bruselas con Carles Puigdemont en septiembre de 2023, en plena negociación de la investidura, cuando Pedro Sánchez no se planteaba ... aún dar un paso de esa envergadura. La semana pasada, cuando fue el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien viajó a la capital comunitaria para celebrar un encuentro y engrasar relaciones con el líder de Junts, sobre el que aún pesa una orden de detención en España, la defendió como una buena notica y muestra de «normalidad democrática». Este miércoles, en el debate de totalidad de la jornada laboral, en cambio, se entregó a un discurso abiertamente hostil contra los posconvergentes con el que el PSOE no se siente cómodo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  2. 2 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  3. 3 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  4. 4 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»
  5. 5 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  6. 6 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  7. 7 Aemet anuncia otra jornada de calor antes de un giro del tiempo para el fin de semana en la Comunitat
  8. 8

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  9. 9

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  10. 10

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts

El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts