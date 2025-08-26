Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diada, sí; dana, no: el PSOE pide suspender el pleno del Congreso del 11 de septiembre

La propuesta socialista, un guiño a sus socios catalanes, contrasta con la decisión de mantener la sesión plenaria al día siguiente de la tragedia que devastó Valencia

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 16:53

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, solicitará que el 11 de septiembre no se celebre el pleno que estaba previsto en ... la Cámara Baja para respetar la celebración de la Diada de Cataluña. Así lo adelantaron a EFE fuentes del Grupo Socialista, que indicaron que el portavoz socialista hará esta petición en la Junta de Portavoces del próximo 2 de septiembre. El mismo teletipo de EFE recuerda que, según el calendario de sesiones aprobado, la primera semana de pleno tras el parón estival será la del 9 al 11 de septiembre, fecha que coincide con la celebración del Día de Cataluña.

