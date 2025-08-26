Diada, sí; dana, no: el PSOE pide suspender el pleno del Congreso del 11 de septiembre

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, solicitará que el 11 de septiembre no se celebre el pleno que estaba previsto en ... la Cámara Baja para respetar la celebración de la Diada de Cataluña. Así lo adelantaron a EFE fuentes del Grupo Socialista, que indicaron que el portavoz socialista hará esta petición en la Junta de Portavoces del próximo 2 de septiembre. El mismo teletipo de EFE recuerda que, según el calendario de sesiones aprobado, la primera semana de pleno tras el parón estival será la del 9 al 11 de septiembre, fecha que coincide con la celebración del Día de Cataluña.

La propuesta del PSOE, un guiño a sus socios del nacionalismo catalán que aseguran la mayoría parlamentaria a Pedro Sánchez, contrasta con otra decisión adoptada con ocasión del pleno del pasado 30 de octubre del año pasado. Ese día, con la tragedia que horas antes devastó Valencia todavía a flor de piel, la sesión plenaria sí se celebró. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, suspendió la sesión de control pero acordó mantener el orden del día, pese a la pretensión para cancelarla esgrimida por el PP, que reclamó adoptar semejante medida en atención a las víctimas de la dana. Se guardó un minuto de silencio seguido con respeto por sus señorías, pero a continuación el pleno votó de manera urgente una norma muy controvertida: el nombramiento de los nuevos consejeros de RTVE, fruto del acuerdo entre el PSOE y sus aliados, cuyos portavoces impusieron el control que ejercen en el Congreso para que pudiera avalarse la designación de sus candidatos al ente público de comunicación.

Cancelada entonces la sesión de control al Gobierno, entre protestas de la oposición, la votación salió adelante, en abierto contraste con lo ocurrido en el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta e impuso la cancelación. La propuesta lanzada ahora por López cuenta con el abierto rechazo del PP. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, recordó al PSOE que «en 47 años» la Cámara Baja nunca ha suspendido un Pleno por coincidir con la celebración de una fiesta autonómica, como los socialistas quieren que se haga este año. «No sé si lo hacen porque no quieren un Pleno el mismo día que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno», señaló, recordando que el juez Juan Carlos Peinado a citado para esa fecha a Begoña Gómez para que declare como investigada por un presunto delito de malversación de fondos públicos. «Tampoco sé si lo hacen porque, como están paralizados, no les importa no tener un Pleno el jueves porque no van a traer material legislativo», añadió.

Muñoz recordó también que el año pasado se celebró Pleno con toda normalidad el 11 de septiembre y que tampoco «se suspendió» el 23 abril, día de la Comunidad de Castilla y León, de la que ella es originaria. «Esperaremos a tomar una decisión cuando el Partido Socialista explique exactamente en qué consiste esto que ha anunciado hoy, que no se ha producido en 47 años», insistió.