Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
Martiño Ramos había sido incluido este mismo lunes en la lista de los 'más buscados' de la Policía Nacional
Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:20
Las autoridades policiales de Cuba han detenido en las últimas horas en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor gallego condenado por la Audiencia ... Provincial de Ourense a trece años y medio de prisión por abusar y violar a una alumna menor de edad. Ramos Soto, que huyó poco antes de que se diera a conocer el fallo, había sido incluido este mismo lunes en la lista de los diez criminales de más buscados de España por la Policía Nacional.
El Ministerio del Interior había pedido la colaboración ciudadana para localizarle después de constatar que había huido del país hacia Portugal y, desde allí a Brasil para luego dar el salto hasta Cuba, donde finalmente ha sido arrestado.
