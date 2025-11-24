Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'

La Policía Nacional, tras el éxito de anteriores ediciones de 'most wanted', le da una nueva vuelta a sus campañas e incorpora imágenes generadas por IA sobre posibles aspectos que podría tener los diez huidos

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:24

Inteligencia Artificial para tratar de localizar a los criminales huidos más peligrosos de España. La Policía Nacional ha decidido darle una vuelta de tuerca más ... a sus ya exitosas campañas de carteles de los diez delincuentes 'más buscados' del país y al habitual cartel con las fotografías de los 'most wanted', tipo Salvaje Oeste, ahora suma un video en el que, a través de la tecnología, recrea los posibles aspectos que estos delincuentes podrían tener.

