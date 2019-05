Desconexión total entre Génova y el PPCV Belén Hoyo, Isabel Bonig y Pablo Casado, en un acto del PP en Valencia. / efe/m. bruque La dirección valenciana reprocha falta de diálogo a Madrid | Bonig desmiente tajante que Maroto pueda ser el senador territorial propuesto por su partido: «Será Alberto Fabra, punto y final» JC. F. M./BURGUERA Viernes, 31 mayo 2019, 00:38

valencia. Javier Maroto, senador territorial por la Comunitat Valenciana a propuesta del PP, según fuentes de la dirección nacional. Isabel Bonig desmintiendo minutos después esa posibilidad y ratificando lo ya anunciado: que esa plaza será para el expresidente Alberto Fabra. «Punto y final», zanjó. La jornada de ayer sirvió para volver a visualizar la desconexión existente entre la dirección nacional del PP y el equipo de la presidenta regional. Después del esprint electoral de las últimas semanas, y de los resultados obtenidos por los populares, las sedes del PP en Madrid y Valencia parecen separadas por bastante más que poco más de hora y media de AVE.

El PP valenciano no oculta sus discrepancias con la estrategia política de la dirección nacional. Lo verbalizó la presidenta regional de los populares en el almuerzo que mantuvo el lunes con Pablo Casado y el resto de barones populares. Y lo volvió a resumir ayer ante los micrófonos. Bonig animó a «dar la batalla ideológica desde la moderación y sin sectarismos ni dogmatismos» y reivindicó la importancia de «construir desde la divergencia» y «aceptar que cuando uno gobierna, gobierna para todos; el gran valor del PP». «Yo fui alcaldesa de la Vall d'Uixó y tuve votos de Izquierda Unida; así se consigue la mayoría absoluta», ilustró la líder del PPCV.

Bonig terció ante una información de El Español, que abría la puerta a que Javier Maroto, número 3 de los populares, pudiera ser nombrado senador territorial por la Comunitat, a propuesta de los populares, con el objetivo final de que asumiera la portavocía del PP en la Cámara Alta. Maroto perdió su escaño de diputado por Álava en las últimas elecciones generales y no ocupa ningún cargo institucional en la actualidad.

Bonig anima al PP a dar la batalla ideológica «sin sectarismos ni dogmatismos»

Hace semanas que la dirección de los populares valencianos había apostado por el expresidente Fabra como su candidato para continuar en el Senado. La dirección regional aseguró ayer no haber recibido ninguna indicación desde Madrid en relación con este asunto. Pero, dándole credibilidad a esa opción, se apresuró a negarla, advirtiendo no sólo de que ya hay un candidato formal, sino remarcando que no cabe la opción de una propuesta así. «Esto es consecuencia de la falta de diálogo», se reprochó.

En las últimas semanas, el malestar de la dirección regional con el equipo de Casado ha ido en aumento. El desarrollo de la campaña electoral ha servido para esconder unas discrepancias que, tan pronto como se resolvieron las elecciones del pasado domingo, han vuelto a asomar.

El equipo de Bonig ha venido lamentando que Génova no cuente con los territorios a la hora de tomar decisiones. Una crítica más o menos velada hacia algunos de los máximos responsables del partido, con los que el PPCV ha mantenido discrepancias a lo largo de los últimos meses.

La presidenta regional, en el almuerzo del pasado lunes en Madrid, se posicionó junto a algunos de los barones populares que vienen cuestionando el giro a la derecha protagonizado por los populares desde la llegada a la presidencia de Pablo Casado y la recuperación de la capacidad de influencia de José María Aznar. El líder gallego, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, fueron algunos de los que tomaron la palabra en aquella cita, igual que Bonig. Génova no olvida que los principales líderes del PPCV respaldaron a Sáenz de Santamaría en la carrera por presidir el partido.