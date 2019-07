Dudas en el Congreso: «¿Estamos a setas o a Rolex?» La diputada de ERC Montserrat Bassa (en el centro), hermana de la dirigente independentista encarcelada Dolors Bassa. / Virginia Carrasco El turno de ERC y PNV en el Congreso dio un respiro a Sánchez y evidenció el apoyo de ambas formaciones a su Gobierno, que no será suficiente | «Estamos condenados a entendernos» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Martes, 23 julio 2019, 11:29

Votar 'no' o abstenerse. El tira y afloja de los socios preferentes que este lunes aireó el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el debate de investidura, limitó la decisión de la formación morada a esas dos opciones para la primera votación, que tendrá lugar al final de la mañana de este martes y solo podrá salir con la mayoría absoluta de la cámara. Amanecía aún más oscuro en el Congreso.

Pero el presidente en funciones y candidato a la investidura se encontró con un panorama más amable. Horas antes de esa primera votación que, a todas luces, no logrará ganar, le tocó el turno de palabra a Gabriel Rufián, diputado de ERC.

Con una retórica más sosegada que otras veces, reconoció que ambas formaciones están «condenadas a entenderse». Sánchez y Rufián se necesitan mutuamente, «le agradezco el tono», le respondió Sánchez. «Usted si ha hablado de derechos sociales y de justicia social, de la reforma social, de los sintecho... De las cosas que nos unen como formaciones progresistas históricas», añadió

Pero no todo fue tan azucarado. Rufián describió las condiciones en las que están encarcelados sus compañeros de partido, como Oriol Junqueras. El líder independentista mantiene su escaño vacío el Congreso, este martes sin flores amarillas sobre él.

Rufián tambén señaló durante su discurso a su compañera de partido, la diputada Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, una de las líderes secesionistas juzgadas por el Tribunal Supremo, y para la que la Abogacía del Estado pide 11 años.

La hemeroteca de nuestros hijos

Consciente de que este debate se estudiará en los libros de historia en los colegios del futuro, Rufián apostó por la solución rápida, la de la investidura y pasar página. «No quiero dejarle más discursos a la hemeroteca para nuestros hijos», afirmó.

También tuvo el honor de ser el receptor de las primeras llamadas de atención de la presidenta del Congreso Meritxell Batet, que se estrenó en el ámbito disciplinario rogando al diputado de ERC que no se pasara de tiempo.

Uno de los hechos que más sorprendió del discurso que pronunció este lunes el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, fue la nula referencia a Cataluña. Fue criticado por Pablo Casado (PP) y este martes por Gabriel Rufián (ERC). Ahora el presidente en funciones lo aclara: «Sí hablé de Cataluña, hablar de derechos sociales es también hablar de Cataluña».

Rufián también acercó la mano de la multilateralidad pidiendo «un encuentro cada mes en Pedralbes y en Madrid. En Pedralbes por primera vez el Gobierno español y el catalán reconocieron que existe un conflicto», porque «Alfonso Guerra ya suena añejo».

Rufián recordó la historia de Manuel Vital, conductor de autobuses públicos de Barcelona, que en el año 1976 secuestró un bus de la línea 47 para exigir que la empresa de transporte diera servicio al deprimido barrio barcelonés de Torre Baró. Según el diputado, «entonces a él no le paso nada, pero Vital estaría hoy frente a la Audiencia Nacional. ¿Qué nos ha pasado?».

También lanzó un desafío a Sánchez: «¿Por qué es mejor que el PP se abstenga a que Iglesias sea ministro?». Y llamó «trillizos» a Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Santiago Abascal (Vox). «Por nosotros no será», dijo de despedida, al estilo barra de bar.

Una banda de mariachis

A continuación, el diputado del PNV, Aitor Esteban -un veterano parlamentario del Congreso- inició su intervención con un chiste: «Seguramente no es el mejor que hayan oído, o quién sabe, puede describir lo que está pasando. Son dos amigos que van al monte y uno llama la atención a otro. '¡Mira lo que he recogido, un Rolex!' le dice uno al otro, y el otro le responde '¡Pero qué estamos, a setas o a Rolex!'. Eso es lo que pasa en la investidura, hay que saber a lo que estamos».

Esteban reconoció que esperaba tener Gobierno en junio, pero que andan trabajando todavía a finales de julio «porque sobra el tacticismo el debate». Otro guiño a la investidura de Sánchez: «Es la formación que más escaños tiene, con diferencia».

El diputado del PNV, Aitor Esteban, durante su intervención en el debate de investidura. / Virginia Carrasco

«Le han tachado hasta de felón, pero olvidan el manifiesto de Colón», recordó Esteban, en referencia a Casado, Rivera y Abascal.

«Es curioso que los partidos que más se parten la camisa por España luego bloqueen la investidura, pero luego los nacionalistas sean más leales. Mi socio preferente es Unidas Podemos, y ustedes -en referencia al PNV- también», le respondía Sánchez.

«Es verdad que nos pesa la responsabilidad hacia la ciudadanía. Qué ironía. Tanto patriota en la Cámara al que se le llena la boca con la palabra España, y al PNV se le presupone más responsabilidad institucional que a ellos. Cuando le miro, señor Rivera, también le imagino en una banda a usted, pero de mariachis, dando siempre la nota desde la tribuna y la serenata desde el escaño», añadió Esteban, cuyo grupo se abstendrá también en la votación.

Sánchez se lo agradeció apelando a la «nueva política», que en su opinión es «hacer nuevas cosas».

Mientras todo esto ocurría dentro del hemiciclo, la atención de la prensa se situaba sobre la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que daba unas declaraciones en el patio del Congreso. Calvo explicaba, sin ambajes, que la intervención de este lunes de Pablo Iglesias no sólo les «sorprendió», sino que «ha colocado en una posición más complicada la negociación».

«En vez de seducir, culpabilizan»

Y en medio de la armonia, los piropos y la buena sintonían, subió a la tribuna Laura Borràs, de Junts per Catalunya, formación que votará 'no' a la invetidura. Entonces sí se habló de Cataluña. «Cuando se dejan escaños vacíos, como los cuatro de esta Cámara (Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras), ocurre que la unidad de España deja de ser un proyecto legítimo en el momento en que para defenderlo se ponen en juego los derechos humanos», explicó la diputada. «En vez de seducir, culpabilizan. Democracia 'made in Spain'».