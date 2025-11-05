Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
Ángel Víctor Torres, durante la pandemia Efe

«He dado un golpe en la mesa»: las presiones de Torres a sus funcionarios y al Gobierno central que favorecieron a la trama

Las decenas de mensajes y audios que el expresidente canario se cruzó con Koldo certifican su implicación personal tanto para el cobro de las mascarillas como para introducir las pcr de De Aldama

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

Ángel Víctor Torres se implicó mucho más allá de sus funciones como presidente autonómico para conseguir que las empresas del conseguidor de la trama Koldo, ... Víctor de Aldama, fueran beneficiadas por el Gobierno canario. Sus gestiones incluyeron presiones a sus funcionarios, sobre todo, para acelerar los pagos de las 12 millones de euros de la venta de mascarillas acabando con las reticencias de los técnicos, pero también maniobras en Madrid para conseguir que la red corrupta se hiciera otros 4,3 millones de euros en pruebas pcr de antígenos a finales de 2020, una vertiente de este caso bastante menos conocida que la de los tapabocas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

