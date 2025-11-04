Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Koldo García, exasesor del ministro socialista José Luis Ábalos, visiblemente airado en su comparecencia ante el Senado en abril pasado Afp

«Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti»

Los ruegos y presiones de Koldo a Torres para favorecer a la trama corrupta llegaron a la vulgaridad

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:35

Comenta

Koldo García, a sueldo de Víctor de Aldama para favorecer los negocios del empresario corrupto con las administraciones socialistas, presionó y rogó a Ángel Víctor ... Torres hasta extremos vulgares para conseguir que el entonces presidente canario desbloqueara los pagos por las mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, ya que los técnicos de la administración autonómica los habían bloqueado en junio de 2020, habida cuenta de las irregularidades en las facturas y de que varias decenas de miles de tapabocas no cumplían las certificaciones.

