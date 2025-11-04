Koldo García, a sueldo de Víctor de Aldama para favorecer los negocios del empresario corrupto con las administraciones socialistas, presionó y rogó a Ángel Víctor ... Torres hasta extremos vulgares para conseguir que el entonces presidente canario desbloqueara los pagos por las mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, ya que los técnicos de la administración autonómica los habían bloqueado en junio de 2020, habida cuenta de las irregularidades en las facturas y de que varias decenas de miles de tapabocas no cumplían las certificaciones.

«Por favor, ¿puedes intentar que acepte? Si lo consigues se acabó esta mierda, me dicen. Y según yo leo no es tanto. Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti». »Posdata«: »Lo último, no«, », le escribió Koldo García a Torres pidiendo que sortera las objeciones de la técnico que se negaba a dar el 'ok' a los abonos.

Koldo escribió en ese verano de la pandemia a todas horas al presidente autonómico para acelerar los pagos. «Estos chicos se van a pegar un tiro ¿Puede alguien llamarlos? El problema es que nadie, y digo nadie, les dice nada», insistió el exportero de prostíbulo aquel junio.

Los ruegos de Koldo tuvieron respuesta y el propio jefe del Ejecutivo insular se involucró y se comprometí a ponerse en contacto con la empresa de De Aldama personalmente. «Yo les llamo cuando esté la transferencia hecha. Ya está la orden firmada y hoy terminaban el documento contable para cargar el pago.

«No voy a darte un beso porque tardo un poco», le respondió Koldo. «Yo los llamo», le insistió Torres, abundando en la promesa de que él personalmente se pondría en contacto con la empresa de Víctor de Aldama.