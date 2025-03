El Consell de Transparencia, al borde de la extinción por agotamiento y falta de recursos

El Consell de Transparencia mantiene su actividad pese la precariedad a la que le somete el Consell desde su creación, en los años del Botánico, ... y ahora también el actual ninguneo de Les Corts, ya que su presidente, Ricardo García Macho, ha lamentado que los miembros de la Mesa del parlamento ni siquiera han establecido ese diálogo que se producía hasta ahora cuando se presentaba en la Cámara la memoria de actividad del Consejo.

El consejo trabaja en tal estado de precariedad que su presidente ha advertido de la insostenibilidad de la situación. García Macho y el resto de miembros del consejo fueron elegidos a finales de 2015. Su mandato acabó a finales de 2020 y desde entonces permanecen interinos. El presidente llevó este martes a Les Corts la memoria de 2024.

Ni el Botánico les renovó ni el PP y Vox lo han hecho después, y eso que modificaron la ley de Transparencia que ya desmontó la actual configuración del organismo para pasar de cinco a tres consejeros. Los miembros del Consejo ya no se tienen ni que consensuar porque un último cambio normativo permite renovarlo por mayoría absoluta. Pero ni así se cambia a los consejeros y tampoco se les dota de más medios. Y todo ello a pesar de que anualmente recibe tres veces más quejas que en 2017 de ciudadanos que denuncian casos de opacidad de las distintas administraciones. Extinción por ninguneo, tanto político como administrativo.

«El plazo para resolver las denuncias se incumple. Debería ser tres meses y tardamos un año porque no tenemos medios», afirmó García Macho.

«Hemos actuado con lealtad y transparencia con el anterior Consell y el actual. Nos hubiera gustado realizar una explicación previa, ante los miembros de la Mesa de Les Corts de nuestra situación, algo que siempre se ha hecho, pero no ha sido posible», lamentó el presidente del Consejo, que se da de plazo hasta otoño para que se resuelva la situación.

«Por un cúmulo de circunstancias no nos hemos renovado. Primero la pandemia, luego no se pusieron de acuerdo y no se han podido hacer. Es una situación excepcional, ahora, por el tema de la dana y estamos dispuestos a seguir unos meses más, pero solo si nos dan más recursos administrativos. Yo creo que, como mucho, hasta Otoño, cuando ya haya pasado un año de la dana. Hemos tenido buena voluntad y no queremos ser una fuente de problema, pero en otoño sería el momento de resolver esta situación», ha explicado García Macho.

El presidente del Consejo de Transparencia ha señalado, respecto a la situación actual y a la memoria de su actividad durante 2024 que no cree que «haya mayor opacidad, pero sí es cierto que se reclaman más ante los juzgados de lo contencioso-administrativo nuestras resoluciones por parte de las consellerias, supongo que porque no están de acuerdo con nuestras resoluciones».