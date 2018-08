El Consell, obligado a dar explicaciones sobre la gestión del incendio de Llutxent El jefe del Consell, Ximo Puig, saluda a los miembros de las brigadas forestales que lucharon contra el fuego en el reciente incendio de Llutxent. / EFE El PSPV y Compromís se oponían a acudir a la diputación permanente de Les Corts ARTURO CERVELLERA Martes, 28 agosto 2018, 14:12

El Consell tendrá que dar explicaciones acerca de la gestión del incendio de Llutxent que tuvo lugar este verano y que arrasó más de 3.200 hectáreas tras propagarse a seis poblaciones cercanas. Un miembro del Ejecutivo valenciano deberá comparecer el próximo viernes en la diputación permanente de Les Corts.

Este es el acuerdo que se ha tomado esta mañana en la junta de portavoces de la cámara autonómica. La decisión, impulsada por el PP, ha contado con el respaldo de Ciudadanos y Podemos mientras que el PSPV y Compromís han votado en contra.

Isabel Bonig, presidenta de los populares valencianos y portavoz en Les Corts, ha destacado que la gestión del incendio contó con una «improvisación evidente« y se evidenció una »falta de gestión« por parte del Consell. Bonig ha indicado que era necesario dar explicaciones y ha subrayado que son necesarias »responsabilidades políticas«.

Por su parte, Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts, ha remarcado que no veían necesaria está comparecencia ya que ha considerado que «ha habido una gran coordinación« para ser una catástrofe de tal magnitud. Juan Ponce, portavoz adjunto de Compromís, ha afirmado que el Botánico »ha hecho los deberes« en gestión forestal y ha sentenciado que »lo que no se ha hecho en 20 años no se puede hacer en tres«.