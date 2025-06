El Consell insiste: Mazón estuvo el 29 de octubre en un «almuerzo de trabajo», fue a su despacho en el Palau y de allí al Cecopi

La agenda del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día 29 de octubre, cuando una riada arrasó media provincia de Valencia, consistió en ... presidir el pleno del Consell que se celebró ese día, participar en el acto de recepción del certificado Aenor a la Comunitat Valenciana y en la presentación de la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana. «Posteriormente se reunió con el presidente de la CEV (Salvador Navarro) y los secretarios generales de CCOO-PV (Ana García) y UGT-PV (Ismael Sáez. Después del almuerzo de trabajo, el President acudió a su despacho en el Palau de la Generalitat, desde donde se trasladó al Cecopi».

La relación de actos figura en la respuesta parlamentaria facilitada por Presidencia de la Generalitat a la batería de preguntas formulada por el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que había solicitado información concreta, por tramos horarios, respecto a la ubicación del president del Consell durante la jornada en la que una dana generó la mayor catástrofe ambiental de la historia, y dejó a su paso 228 víctimas mortales.

La contestación de Presidencia de la Generalitat no añade, en realidad, novedad alguna respecto a las explicaciones que ha venido facilitando el propio jefe del Consell respecto a su agenda esa jornada. Mazón desveló a finales del mes de febrero que llegó al Cecopi reunido en el Centro de Emergencias de L'Eliana a las 20.28 horas de ese 29 de octubre, es decir, unos minutos después de ese aviso remitido por Es Alert a las 20.11 horas en el que se prevenía del riesgo de rotura de la presa de Forata.

Con todo, Baldoví ha insistido este miércoles en que su grupo parlamentario viene solicitando desde hace meses información respecto a la ubicación del presidente esa jornada. El portavoz de Compromís ha ironizado con que en la respuesta se haga referencia a un «almuerzo de trabajo» –en alusión a la comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro-, y ha remarcado que «los valencianos almorzamos a las 10 de la mañana, no a las 2, a las 3 y a las 4 y a las 5».

«Pero no hay manera de saber cuál es el itinerario del coche oficial, ni el de los escoltas, ni hay forma de ver las imágenes del Palau porque las han borrado», ha remachado. «Casi ocho meses después aún no sabemos qué hizo el president de la Generalitat», ha zanjado. «Si todo estuviera tan claro, no sé por qué no facilitan el itinerario del coche oficial, el de los escoltas y las imágenes del Palau que borraron», ha zanjado.

Invitación asociaciones dana

Por otra parte, Les Corts han remitido, a propuesta del Grupo Popular, las invitaciones a las asociaciones de víctimas y afectados para que puedan comparecer en la comisión de investigación sobre las causas de la dana creada en el Parlamento valenciano.

Las invitaciones, enviadas por la mesa de la comisión el pasado lunes 23 de junio, han sido dirigidas a las 17 asociaciones registradas oficialmente, así como a otras 2 entidades que lo han solicitado por escrito a Les Corts. A partir de la fecha de recepción, disponen de un plazo de 10 días para responder si desean o no participar.

El portavoz del GPP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, ha explicado que esta gestión se ha realizado una vez la Conselleria de Justicia facilitó el listado y los datos de contacto de las asociaciones. «Se trata de invitaciones y no de citaciones, precisamente para que las víctimas puedan decidir libremente si quieren comparecer y en qué condiciones, ya sea de forma pública o privada», ha señalado.

El portavoz ha recordado que el Grupo Popular siempre ha defendido la presencia de las víctimas en esta comisión y ha gestionado este proceso «con todas las garantías y el máximo respeto hacia las personas afectadas por la riada del pasado 29 de octubre».

En los próximos días comenzarán las primeras comparecencias en una comisión que, según ha subrayado Pastor, «debe servir para esclarecer qué pasó, por qué ocurrió y qué medidas deben adoptarse para que no vuelva a repetirse una tragedia similar».