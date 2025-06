El Consell convoca la Mesa de Diálogo Social para reclamar con patronal y sindicatos el extra FLA

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell Susana Camarero ha anunciado este martes que la Mesa de Diálogo Social que componen la administración autonómica junto ... a la patronal y los sindicatos se reunirá esté próximo 25 de junio para abordar la reclamación al Gobierno de España del FLA extraordinario con el que la Generalitat podría atender la deuda comercial que mantiene con sus proveedores y evitar el colapso financiero.

Camarero ha explicado que al Consell le preocupa la «situación insostenible de la financiación valenciana» y por ese motivo considera importante ese apoyo tanto de los empresarios valencianos como de las principales organizaciones sindicales. La convocatoria de la Mesa de Diálogo Social había sido una propuesta planteada la semana pasada por el presidente de los empresarios valencianos, Salvador Navarro, a la vista de la falta de consenso político para reunir la Plataforma per un Finançament Just.

La propuesta ha acabdo siendo aceptada por el Consell, que este mismo martes se ha puesto manos a la obra para convocar ese órgano de negociación. Camarero ha recordado que el PSOE rompió el consenso en la Plataforma per un Finançament Just, al plantear un pronunciamiento sobre cuestiones como la senda de estabilidad presupuestaria que no estaba previsto ni pactado. «Esto no va de colores políticos sino de la financiación que merecen los valencianos y los damnificados de la dana. Esto va de Valencia y de la financiación que se necesita», ha proclamado Camarero, que ha considerado imprescindible para la Comunitat la llegada de ese FLA. «Estamos extraordinariamente preocupados por facturas como farmacia o residencias de mayores. Seguimos exigiendo al gobierno de Sánchez q aporte liquidez», ha señalado.

La vicepresidenta se ha referido a los 14.000 millones de euros de entregas a cuenta para la Comunitat aprobados este martes por el consejo de ministros. Y ha recordado que se trata de «entregas a cuenta de hace dos años (que se actualizan ahora), que no son un regalo de Sánchez, sino parte de la financiación de los valencianos. No es una dádiva del gobierno, sino algo que le corresponde a los valencianos y que llega con dos años de retraso».

Camarero ha admitido que es importante que se apruebe esa actualización, aunque ha lamentado que se hayan retenido esas entregas a cuenta seis meses, «que son casi mil millones de euros que han engrosado las cuentas del gobierno de España y que son de los valencianos. Esperamos que no esperen a septiembre para pagar», ha remarcado.

La vicepresidenta, no obstante, ha insistido con el extra FLA que bloquea el Gobierno, porque «esta comunitat es la peor financiada y está en una situación de extraordinaria urgencia por la dana. Y los últimos 13 años hemos recibido un extra FLA que este año aun no ha llegado», ha recordado.

«Lo triste –ha añadido- es que los partidos de la oposición no reclaman ni eso ni la reforma de la financiación ni las ayudas a los valencianos. Por eso pedimos ejercicio de responsabilidad, especialmente al PSPV, para que exija a Sánchez que el FLA y las entregas a cuenta lleguen ya a la Comunitat».