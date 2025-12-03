Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
La consellera de Hacienda Ruth Merino, junto al president Pérez Llorca.

El Consell certifica que prorroga el presupuesto de 2025 hasta tener uno nuevo

Hacienda remarca que el procedimiento es automático al no aprobar otros antes del 1 de enero y que no renuncia a presentar los de 2026

EP

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:40

Comenta

El Consell ha comunicado a Les Corts que resultará necesario prorrogar los presupuestos de la Generalitat de 2025, dado que los de 2026 no podrán ... entrar en vigor el próximo 1 de enero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Así lo expone el secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, en una carta remitida a Les Corts por el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, en la que indica que la Dirección General de Presupuestos trabaja ya en «la preparación de dicha prórroga, así como de la normativa que la regula».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  2. 2

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4

    Carlos Simón: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años»
  5. 5

    El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi
  6. 6

    La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
  7. 7

    La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana
  8. 8 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  9. 9 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  10. 10

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell certifica que prorroga el presupuesto de 2025 hasta tener uno nuevo

El Consell certifica que prorroga el presupuesto de 2025 hasta tener uno nuevo