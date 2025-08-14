Compromís denuncia el recorte de vigilancia en las Columbretes

La coalición ha mostrado su rechazo frontal a la decisión del Ministerio de Agricultura de reducir drásticamente los recursos destinados a la vigilancia y ... seguimiento científico de la Reserva Marina de las Islas Columbretes. Según la formación, la medida supone dejar al paraje con solo dos trabajadores operativos y únicamente quince días de cobertura al mes a partir del 15 de agosto, lo que dejaría sin control la mitad del tiempo a este espacio natural protegido de primer orden.

La diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha asegurado que no van a consentir «recortes en los derechos ecológicos y en los parajes naturales del País Valenciano». Micó subraya que la decisión «compromete no solo la biodiversidad de las Columbretes, sino la capacidad de responder ante emergencias ambientales y de continuar proyectos científicos de largo recorrido».

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, considera «inadmisible» que el Gobierno central reduzca recursos en un paraje con «un altísimo valor para la ciudad de Castelló y para todo el país». A su juicio, «es imprescindible mantener como mínimo los mismos recursos para cuidar la biodiversidad del parque natural» y garantizar su uso sostenible.

Compromís recuerda que la Reserva Marina de las Islas Columbretes es un referente en vigilancia ambiental, investigación científica y preservación del patrimonio natural marítimo del País Valenciano y de España. Sus aguas y fondos marinos albergan especies únicas y amenazadas, y su conservación depende de un equipo especializado financiado por el Ministerio a través de la empresa pública TRAGSA.

La formación advierte de que esta reducción de personal «abre la puerta al aumento de actividades ilegales, debilita la prevención y respuesta ante incidentes y pone en riesgo investigaciones esenciales». Por ello, exige al Gobierno que garantice la vigilancia y el seguimiento científico durante todo el año, sin interrupciones, y que restablezca de inmediato los recursos necesarios para mantener uno de los «tesoros naturales más importantes» del territorio.