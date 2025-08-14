Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La diputada de Compromís Águeda Micó durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces Europa Press

Compromís denuncia el recorte de vigilancia en las Columbretes

La coalición acusa al Gobierno central de dejar el paraje sin protección la mitad del mes y reclama revertir la medida de forma inmediata

Alejandra Carrillo

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 01:51

La coalición ha mostrado su rechazo frontal a la decisión del Ministerio de Agricultura de reducir drásticamente los recursos destinados a la vigilancia y ... seguimiento científico de la Reserva Marina de las Islas Columbretes. Según la formación, la medida supone dejar al paraje con solo dos trabajadores operativos y únicamente quince días de cobertura al mes a partir del 15 de agosto, lo que dejaría sin control la mitad del tiempo a este espacio natural protegido de primer orden.

