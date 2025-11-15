Compromís aprieta al PSOE con el fondo de nivelación pero sin romper con Sánchez

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha aprovechado su intervención en la comisión mixta Consell-Corts reunida este viernes para preparar ... la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo lunes, para volver a exigir la aprobación del fondo transitorio de nivelación, una fórmula que las cuatro CCAA infrafinanciadas –Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana- vienen exigiendo, sin éxito al Gobierno y que permitiría equiparar su financiación a la media de las de todas las autonomías del régimen común.

La reivindicación del fondo de nivelación es una de las exigencias que viene planteando la Comunitat Valenciana como fórmula transitoria a la espera de que se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica. En el orden del día de la reunión del CPFF del lunes –con presencia del Gobierno y de todas las CCAA- figura, como último punto de orden del día, el de abordar la reforma del sistema. Figura el punto, sí, pero las CCAA no disponen de más información respecto a qué es lo que se pretende tratar.

De hecho, las últimas informaciones que han aparecido vienen a poner en cuestión que el Gobierno acepte ahora trasladar a todas las autonomías lo que se ha dado en llamar el cupo catalán, una fórmula de financiación singular para esa región pactada por los socialistas con ERC a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña.

El departamento que dirige María Jesús Montero podría ofrecer, según avanzan algunos medios, el pago inmediato a las CCAA de su cuota correspondiente al 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales. Un mecanismo para acabar con las 'entregas a cuenta' del actual modelo y que Cataluña, que reclama la gestión, recaudación e inspección del 100% de los impuestos recaudados en la región. No sería el cupo, pero iría en esa línea. Y Montero tendría tiempo de presentarse a las autonómicas andaluzas sin haber concedido al independentismo catalán todas sus exigencias.

Pero la reivindicación de Compromís tiene una clave añadida. El fondo de nivelación que reclama había contado tradicionalmente con el respaldo de todos los grupos parlamentarios hasta que… el PSPV decidió desmarcarse de ese consenso. En la reunión de este viernes, el portavoz socialista Toni Gaspar ha evitado pronunciarse sobre esa cuestión, y ha preferido poner el acento en el peaje que el PP valenciano puede verse obligado a pagar a Vox en materia de financiación.

La posición de la formación nacionalista, con todo, no lleva aparejada ninguna medida de presión adicional. Compromís reclama ese fondo, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no la atiende. Y ahí se queda toda la exigencia del partido de Baldoví. Los nacionalistas valencianos siguen dando su apoyo al Ejecutivo central, de la misma forma que hicieron en 2020, cuando Sánchez les prometió que tendría un nuevo sistema de financiación en ocho meses. Han pasado casi 60 meses de aquello.

Por otro lado, la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha avanzado que la Generalitat volverá a reclamar la «urgente» reforma del sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo lunes, aunque ha considerado que el punto relativo a este asunto incluido en el orden del día es «de relleno». Además, ha lamentado que el debate sigue «en el mismo punto» y ha indicado que en este momento «la pelota está en el tejado del Gobierno».

Merino, ha reiterado que el Consell sigue trabajando «en todos los escenarios posibles» sobre los presupuestos de la Generalitat para 2026, uno de ellos la prórroga de las cuentas del presente ejercicio, y ha negado que la situación de interinidad del gobierno valenciano tras la dimisión de Carlos Mazón afecte a este proceso.