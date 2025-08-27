Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante su visita al nuevo campamento de refugiados palestinos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en las afueras de Amán, en Jordania. Efe

Collboni esquiva en Jordania y Turquía el veto de Israel de viajar a Palestina

El alcalde de Barcelona refuerza su perfil exterior y reafirma su «compromiso» con el pueblo palestino

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:45

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viaja este miércoles a Estambul (Turquía). Lo hace procedente de Jordania, donde participará hasta el viernes 29 de agosto ... en los actos organizados por Eurocities, la red de alcaldes europeos, en apoyo de Ekrem İmamoğlu, exalcalde de Estambul, opositor de Erdogan, detenido y encarcelado bajo la acusación de corrupción. Fue destituido en marzo de su cargo de alcalde de la principal metrópoli turca y un juez decretó su ingreso en prisión. İmamoğlu es considerado el principal rival de Erdogan de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

