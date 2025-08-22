Israel deniega la entrada al país al alcalde de Barcelona

Israel ha vetado este viernes la entrada al país al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. La decisión del estado hebreo llega después de ... que en el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Barcelona rompiera relaciones con Israel. El pleno del consistorio aprobó una resolución, impulsada por los socialistas y los comunes, según la cual Barcelona rompía relaciones con Israel hasta que se respeten los derechos humanos en Gaza. También deshizo el hermanamiento de la ciudad con Tel-Aviv.

Collboni tenía previsto viajar este viernes con la intención de visitar Palestina pero el consistorio ha recibido un aviso de última hora de las autoridades israelíes denegando la entrada del alcalde. Se trataba de un viaje oficial a Oriente Próximo para este próximo fin de semana.

Meses atrás, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, decretó el cierre de la oficina que el Gobierno catalán tiene en el Aviv como gesto de rechazo por la situación de Gaza. Se trata de una delegación de Acció, la agencia que da apoyo a las empresas catalanas en el exterior. La decisión del Govern llega un día después de que el Congreso aprobara tramitar la ley de embargo de armamento a Israel y en pleno debate en la UE sobre si romper relaciones comerciales con Tel Aviv.

En época en que Ada Colau fue alcaldesa de Barcelona, ya impulsó la ruptura de relaciones con Israel y la ruptura del hermanamiento de la ciudad con la capital israelí.