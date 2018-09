La cohesión del Botánic, a prueba Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel tras la firma del pacto del Botànic en 2015. / Txema Rodríguez Tras un verano marcado por enfrentamientos, la unidad visibilizada la pasada semana se someterá a revisión hoy en el debate de política general ARTURO CERVELLERA Martes, 11 septiembre 2018, 01:58

El clima preelectoral comienza a ser una realidad en la Comunitat. Los partidos que forman el pacto del Botànic, PSPV, Compromís y Podemos, afrontan los últimos meses de legislatura con la incertidumbre de si podrán renovar un Consell de izquierdas. Las tres formaciones, y en especial los socialistas y los nacionalistas, que comparten el Ejecutivo, se encuentran ante el reto de compaginar dos posturas tan contradictorias como necesarias de cara a 2019: comenzar a distanciarse unos de otros para que el electorado los perciba como opciones políticas diferenciadas y mantener la estabilidad del Consell para poder exprimir al máximo sus últimos proyectos. Una situación que va a poner a prueba la cohesión del pacto del Botànic en los próximos meses.

La tensión ha estado muy patente este verano en el seno del Botànic. PSPV y Compromís visibilizaron los que han sido dos de los enfrentamientos más duros de toda la legislatura a raíz de dos hechos muy concretos. El voto favorable de la Comunitat Valenciana a la senda de déficit marcada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que indignó a los nacionalistas, y los reproches públicos entre la vicepresidenta Mónica Oltra y Gabriela Bravo, consellera de Justicia, por la implantación de una comisaría especializada en violencia de género.

La situación de crisis en el Ejecutivo valenciano llevó a Podemos a intervenir para intentar apaciguar a sus socios y propuso convocar la comisión de seguimiento del pacto del Botànic. Pese a las reticencias iniciales de PSPV y Compromís, que abordaron sus diferencias en encuentros como el que mantuvo Oltra con el presidente Ximo Puig sin la presencia del partido morado, finalmente Antonio Estañ, secretario general de la formación de Pablo Iglesias en la Comuntiat, arrancó al jefe del Consell la convocatoria de la reunión para esta semana. La cita sirvió para cerrar pocos acuerdos a nivel político y asistentes de los tres partidos llegaron a admitir que principalmente había sido una previa de un futuro encuentro que tendrá lugar en octubre. Pese a ello, los partidos salieron mostrando una unidad y un optimismo que no se veía desde hace meses. Algo que parece asegurar que queda descartado un adelanto electoral pero no garantiza que los tres socios vayan ir todos a una hasta mayo de 2019.

El PSPV admite que la verdadera prueba de los presupuestos será a nivel interno

Los principales retos en lo que queda de 2018 son el debate de política general, considerada una de las citas más relevantes de Les Corts, y la negociación de los presupuestos del próximo ejercicio, que siempre han supuesto un dolor de cabeza para el Consell y los grupos parlamentarios. El debate que arranca hoy parece que transcurrirá sin grandes sobresaltos ya que en la reunión de esta semana pactaron que no habrían grandes ataques entre ellos. Otra cosa muy distinta será la negociación presupuestaria, donde no está clara la situación.

El Botànic aprobó las cuentas de 2018 y renovó su compromiso tras unas duras negociaciones en diciembre de 2017. / EFE

Podemos forzó la maquinaria el año pasado con el objetivo de que su propuesta de tasa turística saliera adelante. Una situación que llevó incluso a que la formación morada se abstuviese en la primera votación de las cuentas y obligase a nacionalistas y socialistas a buscar a la desesperada el apoyo de los diputados no adscritos para que las cuentas no tuvieran que volver a la conselleria de Hacienda. Pero la situación este año se atisba radicalmente distinta. Desde el PSPV ya admiten que la verdadera prueba de fuego en estos presupuestos no va a ser con Podemos sino con Compromís. Los socialistas creen que los roces que se han evidenciado este verano volverán con la tramitación de las cuentas de 2019. Los departamentos en manos de Compromís, especialmente la vicepresidencia y la conselleria de Igualdad de Mónica Oltra, van a tratar de rascar todo el dinero posible para que en año electoral se puedan vender las virtudes del Consell y tratar de capitalizar la acción de Gobierno. Sin embargo, el maestro de ceremonia de las negociaciones y la persona que de verdad tiene la sartén por el mango es el socialista Vicent Soler, conseller de Hacienda. La guerra se va a librar en el seno del Ejecutivo valenciano para ver qué departamentos, si los de los socialistas o los de los nacionalistas, crece en presupuesto en mayor grado que el año anterior.

Podemos no volverá a poner en duda la aprobación de las cuentas como en 2017

Una vez que se hayan superado estos dos retos políticos, el Botànic tendrá que afrontar una agenda parlamentaria intensa donde cada partido intentará sacar adelante sus leyes en un tiempo récord y, una vez más, tendrá que demostrar hasta qué punto se mantiene la unidad.

Prioridades parlamentarias

Las elecciones autonómicas valencianas están previstas para el 26 de mayo por lo que Puig deberá disolver Les Corts 54 días antes, nada más comenzar abril. Esta situación deja a las formaciones de izquierda con apenas cuatro meses desde la aprobación de los presupuestos, a las que habría que descontar las vacaciones y las festividades, para aprobar alrededor de una veintena de proyectos que están en los cajones. Conscientes de que esta situación será complicada, cada una de las formaciones ya ha comenzado a tomar posiciones. Podemos reunió su ejecutiva a finales del mes pasado y tal y como indicó su secretario general, Antonio Estañ, ya tienen fijadas sus prioridades legislativas. Entre ellas figura la ley de prevención de residuos, la iniciativa que quiere volver a recuperar y modificar el sistema de retornos de envase y que le permitiría diferenciarse de sus socios con la base del ecologismo. Otras apuestas pasan por impulsar la ley de expresidentes, con escasas posibilidades de éxito, y la ley de gobiernos locales.

En el PSPV las prioridades son radicalmente distintas y se da prioridad a iniciativas que ha desarrollado su grupo parlamentario. Destacan la ley de medicación y la de estructuras agrarias, para visibilizar también su apoyo a los municipios del interior donde los socialistas tienen un especial apoyo. Compromís quiere sacar partido a su lado más social con la ley LGTBI o la ley de infancia. Pero tampoco quiere dejar de lado la ley electoral valenciana, que está abocada al fracaso al necesitar también los votos de Ciudadanos, contrario a esta iniciativa.