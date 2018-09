Cleopatra, Trump y Kant, que no Camps, surgen en un debate con «ximoanuncios» Las anécdotas de la jornada recogen también algún lapsus involuntario EFE Valencia Martes, 11 septiembre 2018, 16:00

El denso debate sobre el estado de la Comunitat ha dejado espacio a pequeños momentos de distensión en los que se han colado las alusiones a personajes como Evita Perón, Cleopatra, Donald Trump o Kant, que no Camps, junto a «ximoanuncios» y algún lapsus involuntario.

El discurso inicial del president de la Generalitat, Ximo Puig, ha incluido citas de once personajes ilustres, desde Zygmunt Bauman a Ernest Lluch, Nuria Oliver, María Zambrano, Tzvetan Todorov, Charles Dickens, Soledad Gallego-Díaz, Juan Marichal, Barack Obama, Pilar Mateo o Hanah Arendt.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, no ha podido evitar hacer una defensa del Festival Internacional de Benicàssim, a su juicio «el mejor del mundo», cuando ha acusado a Puig de ser el «telonero útil» de Pedro Sánchez por justificar que este usara un avión privado para acudir al FIB, y ha recomendado que la próxima vez vaya en AVE.

Además, Bonig ha preguntado a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, «en qué momento dejó de ser la Evita Perón valenciana para convertirse en la Cleopatra que hoy todos conocemos», y le ha preguntado si se acuerda de la pobreza infantil cuando pasa por la caja fija «copas de Martini rojo«.

Sin embargo, la portavoz popular ha recabado los mayores aplausos -incluidos los del portavoz socialista, Manuel Mata, puesto en pie- cuando ha explicado lo que harán «dentro de ocho años, cuando haya cambio de gobierno», lapsus que ha corregido precisando que lo harán «dentro de ocho meses, si no es antes».

Bonig ha recordado que es «creyente y católica« cuando ha acusado al actual Consell de tratar de »imponer el islam«, y ha apelado a Puig a que se parezca cada vez más a la socialdemocracia que representaba Tony Blair, en lugar de «a ese populista de izquierdas que es el señor Maduro, que arruina países como Venezuela».

También le ha pedido que sea «valiente» y convoque ya elecciones, pues el Consell Jurídic Consultiu «le espera con los brazos abiertos», a lo que Puig no ha dudado en responder: «Qué susto le daría a usted hoy si anunciara la convocatoria electoral». Y ha añadido que el subconsciente ya le ha dicho «lo que hay: ocho años más».

El president ha asegurado que Bonig utiliza una «estrategia de Star Trek: inventa una serie de universos alternativos y viene aquí y los combate», y es una aficionada a las «noticias falsas, a las 'fake news'», a las que también es «tan aficionado su colega Trump».

Puig ha lamentado que Bonig se centre en combatir el «fantasma» de un catalanismo que no existe, en una versión «modernizada» del Quijote de Cervantes en la que se dedica a darle «fuerte» a los molinos. Bonig le ha replicado: «El fantasma catalanista no lo ha visto porque no quiere, se acaba de marchar el señor Marzà«.

El president ha criticado la «deriva imperiosa» que lleva al PP a seguir el camino del «populismo conservador» y a hacer un «viaje al salvinismo» que espera que no sea «definitivo», y le ha regalado una cita de Kant, «de Enmanuel Kant, no Camps», como ha tenido que precisar por si no se le había escuchado bien: «Atrévase a pensar, y atrévase a recuperar los valores de la Ilustración».

Al portavoz de Podem, Antonio Estañ, le ha tocado intervenir al final de la mañana pero ha despertado a los diputados cuando se ha referido a algunos anuncios del president como «ximoanuncios», vocablo que este ha asumido en la réplica para hacer «el ximoanuncio de ahora».