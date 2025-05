Cinco alcaldes del PSPV y Compromís abandonan un acto ante la presencia de Mazón

La presentación del corredor CV-103 en Benaguasil se ha visto rodeada de polémica al abandonar el acto cinco alcaldes que estaban invitados para conocer ... las modificaciones en las líneas de bus. Los represenantes de l'Eliana, Llíria, Gestalgar, Pedralba y Benissanó, cuatro del PSPV y uno de Compromís, han decidido levantarse e irse cuando han comprobado que además del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, que los había convocado también acudía el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Los alcaldes han mostrado así su descontento por la gestión de la dana del presidente. «En seis meses no ha venido a Pedralba ni una sola vez ni me ha llamado para preguntar por la situación», ha comentado el alcalde de Pedralba, Andoni León, que ha sido uno de los que ha abandonado la presentación.

En la misma línea se ha manifestado el alcalde socialista de l'Eliana, Salvador Torrent, que se ha sorprendido por el gran despliegue de seguridad y de medios de comunicación que había en esta reunión de Transportes. «Nosotros no queremos participar de un acto encabezado por un presidente que consideramos indigno, que no ha hecho bien las cosas y creemos que tiene que dimitir porque no tiene otra salida», ha manifestado Torrent.

Sin embargo, éste no ha sido el único motivo para dar plantón a Mazón. También ha lamentado que se utilice un acto como el de este viernes «para ensalzar la figura de este hombre ya que estaba el PP al completo. Hemos visto que estábamos en el acto equivocado», ha añadido el alcalde de Pedralba.

Andoni León también ha criticado que se haya tardado una semana en dar información sobre el cambio de las líneas de bus tras su implantación lo que ha generado quejas entre los vecinos del municipio.