La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. EFE

Santos Cerdán acompañó a Chivite a reuniones a ministerios sobre obra pública como diputado navarro

La presidenta socialista de Navarra ciñe la compañía del exdirigente del PSOE a adjudicaciones sobre una carretera, pero en ningún caso sobre el túnel de Belate, en el centro de la causa del Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:18

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha desvelado este lunes que pidió al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión ... preventiva desde el pasado 30 de junio por su implicación en el denominado 'caso Koldo', que le acompañara en calidad de diputado socialista por la comunidad foral a algunas reuniones en ministerios para lograr inversiones para obra pública.

