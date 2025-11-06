Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestantes marroquíes en la Marcha Verde portan el Corán y retratos del rey Hassan II el 6 de noviembre de 1975. EFE

Sonia Moreno

Periodista
«España intenta no incomodar a Marruecos para evitar una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla»

La informadora asturiana analiza este acontecimiento histórico, del que ahora se cumplen 50 años, y las relaciones hispanomarroquíes en el libro 'Marruecos, el vecino incómodo'

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

A las 10.33 del 6 de noviembre de 1975, hace 50 años, miles de civiles marroquíes, muchos de ellos mujeres y niños, cortaron la ... alambrada que hacía de frontera entre Marruecos y España penetraron en el Sáhara español, la provincia 53, que entonces se consideraba tan española como Valladolid o Murcia. Era la Marcha Verde, la invasión del territorio colonial que todavía conservaba España en la fachada atlántica de África.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  5. 5 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  6. 6

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher
  9. 9

    Sánchez se queda sin escudo
  10. 10

    Patxi López no da una sobre la Generalitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «España intenta no incomodar a Marruecos para evitar una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla»

«España intenta no incomodar a Marruecos para evitar una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla»