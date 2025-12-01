Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
Santos Cerdán abandona esta mañana los juzgados de Tafalla Villar López

Cerdán ficha en el juzgado por primera vez tras su salida de prisión

El exsecretario de Organización, a la salida de la sede judicial de Tafalla, en Navarra, promete dar explicaciones a «su debido tiempo»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:18

Comenta

Santos Cerdán acudió este lunes por primera vez ante el Juzgado de Primera Instancia de Tafalla, en Navarra, para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta ... por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad el pasado 19 noviembre, después de pasar cerca de cinco meses en la prisión de Soto del Real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  9. 9 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  10. 10

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cerdán ficha en el juzgado por primera vez tras su salida de prisión

Cerdán ficha en el juzgado por primera vez tras su salida de prisión