Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez, con representantes de la Internacional Socialista, este sábado en Malta. EFE

Ábalos y Cerdán lastran al PSOE a las puertas del ciclo electoral que abre Extremadura

En los territorios avisan de que la denuncia de un «acoso judicial» moviliza a las bases pero no mueve votos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Este fin de semana se cumple el primer aniversario de un congreso socialista, el número 41 de su historia, en el que Pedro Sánchez logró ... que el partido formara un testudo como aquel que, muy pegados entre sí, construían con sus escudos los soldados romanos para protegerse de las armas enemigas durante sus asedios. Un congreso que consolidó a Santos Cerdán, ya entonces bajo sospecha por su relación con Koldo García y por el señalamiento del empresario Víctor de Aldama, como secretario de Organización del PSOE y con el que el presidente del Gobierno dio el pistoletazo de salida a una estrategia destinada a la recuperación del poder territorial perdido. Un año después el objetivo hace aguas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  3. 3 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  6. 6 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  7. 7 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  8. 8 Un hombre saquea coches de visitantes de la Albufera y logra un botín de casi 15.000 euros
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos
  10. 10 El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ábalos y Cerdán lastran al PSOE a las puertas del ciclo electoral que abre Extremadura

Ábalos y Cerdán lastran al PSOE a las puertas del ciclo electoral que abre Extremadura