Urgente La Policía blinda la Facultad de Filología ante el riesgo de incidentes por la presencia de Vito Quiles
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, este lunes en la presentación de las cámaras que vigilarán crecidas en el nuevo cauce del Turia. AYTO. VALENCIA

Catalá, sobre la sucesión de Mazón: «Quiero seguir siendo alcaldesa durante muchos años»

La primera edil de Valencia asegura que las encuestas que la sitúan como la principal candidata para suceder al presidente de la Generalitat «no condicionan» su futuro: «Estoy donde creo que tengo que estar»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:42

«Quiero seguir siendo alcaldesa durante muchos años». Esta ha sido la reacción de María José Catalá al ser preguntada por los resultado de la ... segunda entrega de la encuesta de GAD 3 publicada por LAS PROVINCIAS que la sitúa como la candidata preferida por el electorado valenciano, especialmente entre los votantes del Partido Popular de la Comunitat, para presidir la Generalitat tras una hipotética dimisión de Carlos Mazón.

