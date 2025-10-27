Catalá, sobre la sucesión de Mazón: «Quiero seguir siendo alcaldesa durante muchos años»

«Quiero seguir siendo alcaldesa durante muchos años». Esta ha sido la reacción de María José Catalá al ser preguntada por los resultado de la ... segunda entrega de la encuesta de GAD 3 publicada por LAS PROVINCIAS que la sitúa como la candidata preferida por el electorado valenciano, especialmente entre los votantes del Partido Popular de la Comunitat, para presidir la Generalitat tras una hipotética dimisión de Carlos Mazón.

La primera edil ha repetido el argumento que ha dado a lo largo de este año en el que se ha puesto en tela de juicio el papel que jugó el jefe del Consell en la gestión política de la dana del pasado 29 de octubre.

Catalá ha explicado que los sondeos aportan información, que son una «fotografía de un momento determinado», pero que «no condicionan« su trabajo diario o su futuro antes de cerrar con un «no estamos en elecciones».

«Estoy donde creo que tengo que estar, que es trabajando por los vecinos», ha aseverado la alcaldesa en referencia al proyecto de videovigilancia del nuevo cauce del Turia presentado este lunes en la Central de Policía Local de Valencia.

Casi uno de cada tres votantes del PP

Cabe recordar que el sondeo publicado este lunes por este diario pregunta por quién debería de ser el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, donde Catalá es la candidata preferida por los encuestados con un 18% de apoyo. Por detrás de ella aparece el expresident de la Generalitat Francisco Camps –que viene mostrando desde hace meses su determinación pro recuperar la presidencia del PP valenciano–, y acto seguido el vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons, el propio Mazón y su vicepresidenta primera, Susana Camarero.

Además, los datos más relevantes respecto a la preferencia de candidato del PP es el que figura en las respuestas de los electores de este partido. La alcaldesa de Valencia es también la primera entre los votantes 'populares', un electorado entre el que su porcentaje de respaldo se eleva hasta el 27%. Camps logra el 13%, por delante de Mazón (11%), González Pons (9%), Camarero (8%) y del presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial, Vicent Mompó, preferido por el 2% de los electores del PP. No es anecdótico que el 18% de los votantes de este partido no tenga claro quién debería asumir el cartel electoral de los populares y que el 12% llegue a sostener que ninguno de los aspirantes propuestos.