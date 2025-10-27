Catalá, sobre la sucesión de Mazón: «Quiero seguir siendo alcaldesa durante muchos años»
La primera edil de Valencia asegura que las encuestas que la sitúan como la principal candidata para suceder al presidente de la Generalitat «no condicionan» su futuro: «Estoy donde creo que tengo que estar»
Valencia
Lunes, 27 de octubre 2025, 11:42
«Quiero seguir siendo alcaldesa durante muchos años». Esta ha sido la reacción de María José Catalá al ser preguntada por los resultado de la ... segunda entrega de la encuesta de GAD 3 publicada por LAS PROVINCIAS que la sitúa como la candidata preferida por el electorado valenciano, especialmente entre los votantes del Partido Popular de la Comunitat, para presidir la Generalitat tras una hipotética dimisión de Carlos Mazón.
La primera edil ha repetido el argumento que ha dado a lo largo de este año en el que se ha puesto en tela de juicio el papel que jugó el jefe del Consell en la gestión política de la dana del pasado 29 de octubre.
Catalá ha explicado que los sondeos aportan información, que son una «fotografía de un momento determinado», pero que «no condicionan« su trabajo diario o su futuro antes de cerrar con un «no estamos en elecciones».
«Estoy donde creo que tengo que estar, que es trabajando por los vecinos», ha aseverado la alcaldesa en referencia al proyecto de videovigilancia del nuevo cauce del Turia presentado este lunes en la Central de Policía Local de Valencia.
Casi uno de cada tres votantes del PP
Cabe recordar que el sondeo publicado este lunes por este diario pregunta por quién debería de ser el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, donde Catalá es la candidata preferida por los encuestados con un 18% de apoyo. Por detrás de ella aparece el expresident de la Generalitat Francisco Camps –que viene mostrando desde hace meses su determinación pro recuperar la presidencia del PP valenciano–, y acto seguido el vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons, el propio Mazón y su vicepresidenta primera, Susana Camarero.
Además, los datos más relevantes respecto a la preferencia de candidato del PP es el que figura en las respuestas de los electores de este partido. La alcaldesa de Valencia es también la primera entre los votantes 'populares', un electorado entre el que su porcentaje de respaldo se eleva hasta el 27%. Camps logra el 13%, por delante de Mazón (11%), González Pons (9%), Camarero (8%) y del presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial, Vicent Mompó, preferido por el 2% de los electores del PP. No es anecdótico que el 18% de los votantes de este partido no tenga claro quién debería asumir el cartel electoral de los populares y que el 12% llegue a sostener que ninguno de los aspirantes propuestos.
La alcaldesa, sobre las discrepancia en la asistencia a las manifestaciones de la dana: «Me fío al 500% de la Policía Local»
La alcaldesa de Valencia también se ha pronunciado sobre el baile de cifras entre la Policía Local y la Delegación del Gobierno con respecto a la asistencia a las manifestaciones por la gestión política de la dana.
A preguntas de los medios sobre la disparidad de criterios a la hora de establecer una misma cifra de manifestantes, Catalá ha dicho desconocer el origen de las discrepancias, pero ha dicho que se fía «total y absolutamente de las cifras que da la Policía Local de Valencia».
«Siempre que hemos dado una cifra, hemos podido demostrar por qué damos esa cifra», ha aseverado con contundencia la primera edil sobre este asunto. Además, también ha aprovechado la ocasión para lanzar el guante a la Delegación del Gobierno para que muestre la metodología con la que obtiene las cifras de afluencia. «Si otras administraciones pueden hacerlo, pues fenomenal. Y si no pueden demostrar las cifras que dan, pues que tendrá que atender a por qué da unas cifras sin otras».
«Estoy muy tranquila. Las cifras del Ayuntamiento de Valencia siempre tienen un porqué, una explicación y nunca vienen de dirección política, siempre vienen de criterio técnico, estrictamente técnico de la Policía Local de Valencia, de la que me fío no al 100%, al 500%», ha sentenciado la alcaldesa.
