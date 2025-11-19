Catalá, sobre el PP valenciano tras la marcha de Mazón: «Lo que decida la dirección nacional»

La alcaldesa de Valencia y líder del PP de la capital, María José Catalá, ha considerado este miércoles en relación con el futuro del ... PP valenciano tras la salida de Carlos Mazón de la presidencia, que debe ser la dirección nacional la que adopte una decisión al respecto.

A Catalá se le ha preguntado por la posibilidad de que, con la salida de Mazón, confirmada por el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el PP valenciano convoque un congreso para elegir nuevo líder del partido o, en su defecto, se pudiera nombrar una gestora que dirigiera el partido de forma provisional.

La celebración del congreso regional viene siendo la exigencia que plantea el expresident Francisco Camps desde hace meses. Catalá ha remarcado que esa decisión le corresponde a la dirección nacional del partido, aunque ha marcado distancias con la posibilidad de convocar ya un congreso regional.

A la dirigente popular se le ha preguntado también por la reunión mantenida este miércoles por la mañana con Juanfran Pérez Llorca y ha remarcado que ha sido ella la primera diputada autonómica que ha firmado su apoyo al secretario general del PP valenciano para que presentara su candidatura para presidir la Generalitat. «Hemos intercambiado visiones, opiniones, sensaciones para que esta nueva etapa empiece con mucha fuerza», ha dicho.

Catalá ha considerado que este es un paso importante «para mi partido y para que el proyecto del PP en la Comunitat Valenciana siga fuerte y siga trabajando en lo que tenemos pendiente y dando seguridad y estabilidad a los valencianos». La alcaldesa ha explicado que la reunión la pidió Pérez Llorca «de forma muy natural, como dos compañeros que se conocen, porque él me sustituyó como secretaria general del partido, y no es la primera vez que nos sentamos los dos y hablamos y cómo plantear el futuro».