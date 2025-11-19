Catalá, la primera en dar su apoyo a Pérez Llorca para presidir la Generalitat

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha sido la primera este miércoles en dar su apoyo a Juanfran Pérez Llorca como nuevo líder del ... PP valenciano. Catalá ha desayunado con el candidato popular a la investidura como president de la Generalitat, que el dirigente popular formalizará a lo largo de la jornada de hoy. Catalá ha sido «la primera persona que ha firmado su candidatura, con lo cual, la apuesta es clara», ha explicado.

Catalá ha mostrado al también secretario general de los populares valencianos todo el respaldo para la nueva etapa que afronta, y que incluye el debate la próxima semana que le convertirá, previsiblemente, en el nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón.

Pérez Llorca también asumirá la presidencia del partido en las próximas semanas, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este martes que Mazón también abandonará la presidencia del partido. Pérez Llorca es el secretario general y asumirá de forma interina esa responsabilidad, hasta la celebración del congreso regional, por hora sin fecha.

El propio Pérez Llorca, preguntado por la reunión con la alcaldesa, ha explicado que «las reuniones con la alcaldesa siempre van bien». El dirigente popular ha explicado que Catalá le ha transmitido su apoyo incondicional, «y el respaldo y el cariñó de la alcaldesa parta mí es muy importante». Preguntado por el acuerdo con Vox para su investidura, Pérez Llorca ha dicho que siempre ha apreciado «responsabilidad» en el partido de Santiago Abascal, y se ha mostrado convencido de que «el acuerdo se va a alcanzar».