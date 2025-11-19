Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa María José Catalá. Efe

Catalá, la primera en dar su apoyo a Pérez Llorca para presidir la Generalitat

El candidato popular, convencido de que el acuerdo con Vox para su investidura «se va a alcanzar»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha sido la primera este miércoles en dar su apoyo a Juanfran Pérez Llorca como nuevo líder del ... PP valenciano. Catalá ha desayunado con el candidato popular a la investidura como president de la Generalitat, que el dirigente popular formalizará a lo largo de la jornada de hoy. Catalá ha sido «la primera persona que ha firmado su candidatura, con lo cual, la apuesta es clara», ha explicado.

