Los casos de machismo en el PSOE inhabilitan a Torró y el PP pide el cese de Bernabé

La dirección del PSOE ha emitido este viernes un comunicado en el que viene a entonar el mea culpa por las denuncias de machismo que ... se vienen sucediendo en el partido, con el caso de Francisco Salazar –el fontanero del partido con plaza en Moncloa- y el de Antonio Navarro, líder del partido en Torremolinos, como elementos más destacados.

Dos casos de inacción frente a actitudes intolerables en una formación política que dice hacer bandera del feminismo, y que socavan la credibilidad y la imagen de las dos grandes referentes del socialismo valenciano en la dirección federal: la secretaria de Organización Rebeca Torró y la responsable de Igualdad, Pilar Bernabé.

Las dos señaladas por el caso pertenecen a la federación socialista valenciana. Y las dos se ven zarandeadas por la polémica. Torró es la secretaria de Organización, el órgano del partido del que depende la comisión de derechos y garantías del partido. Bernabé es la flamante número 4 del partido, nombrada por Sánchez tras elogios del propio líder socialista por su actuación en la gestión de la dana, y dirige la secretaría encargada de garantizar que este tipo de comportamientos no se produzcan, o de al menos denunciarlos.

Ni ha funcionado lo uno ni lo otro. «La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada, tal y como hemos constatado con las informaciones publicadas por Eldiario.es esta misma semana», señala el comunicado anónimo –no viene firmado por nadie– que ha hecho público la dirección federal del PSOE.

Torró es la secretaria de Organización del partido elegida por Sánchez tras la salida de Santos Cerdán por las denuncias de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas. Sin experiencia orgánica, su propuesta como número 3 del partido se atribuye precisamente a Francisco Salazar, el ahora señalado por comportamientos machistas incluso durante su etapa en Moncloa, con el que Torró mantendría buena relación. De hecho, cuando su nombre se puso sobre la mesa vino acompañado de otros tres cargos que, en teoría, serían los encargados de arropar a la nueva dirigente. Uno de ellos era el propio Salazar, al que todas las crónicas señalaban como quien se encargaría en realidad de llevar la Organización del partido. El partido se ha vuelto hacia Torró, porque considera que no ha sabido reaccionar ante un caso de esta magnitud, a pesar de que las denuncias contra Salazar estallaron hace ya seis meses. Sánchez tuvo que llamar al orden a su secretaria de Organización, aseguran algunas crónicas, que consideran «inhabilitada» a la dirigente valenciana.

La situación de Bernabé no es mucho más cómoda. La también delegada del Gobierno en la Comunitat y líder del PSPV en la ciudad de Valencia pidió este jueves «perdón» y «disculpas» a las mujeres que denunciaron el comportamiento de Salazar y «que no hayan sentido que se les había atendido», y ha asegurado que han detectado un «fallo» en el canal anónimo de denuncias, al que se ha puesto solución.

Destitución

El PP ha registrado una propuesta en Les Corts en la que solicita al Gobierno el cese de Pilar Bernabé como delegada del «Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana, a la que acusa de «silenciar» el caso de Salazar. Los populares acusan a Bernabé de mantener una «actitud negligente al no proteger a las víctimas conducta impropia de una persona que ejerce un cargo público en el que una de sus principales funciones consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, no tratar de silenciar las denuncias».

El síndic del PP, Fernando Pastor, ha señalado en un comunicado que el escándalo desatado a consecuencia de las denuncias presentadas por dos trabajadoras de Moncloa contra Salazar «ha puesto de manifiesto la mala gestión realizada por Torró, así como también de Bernabé, a quien corresponde como una de sus principales funciones proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades».

Según el portavoz de los populares en Les Corts, «los testimonios de estas trabajadoras de la Moncloa, comunicados de forma anónima a través del canal interno del partido, se borraron entre finales de octubre y principios de noviembre sin que nadie hubiera contactado con las víctimas».