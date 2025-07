La cara y la cruz de las bibliotecas en la carrera política de José María Ángel

La casualidad ha querido que las bibliotecas vayan a tener un papel fundamental en la vida política del comisionado del Gobierno para la reconstrucción de ... la dana, José María Ángel. El título universitario que comenzó a cursar, hace más de 40 años, para obtener la Diplomatura en Archivística y Biblioteconomía, que ahora investiga la Agencia Antifraude y la Fiscalía, podría poner fin a su carrera política. Una larga trayectoria en el PSPV que lo llevó también a ser alcalde de la localidad valenciana de l'Eliana, durante 24 años, y por la que en junio del pasado año, en su municipio decidieron ponerle su nombre a la biblioteca y centro cultural del pueblo. Quizá uno de los días más felices en la carrera del político, también presidente del PSPV, por ver su nombre en una de las principales infraestructuras culturales de L'Eliana, rodeado, además, de la plana mayor del partido. Al acto, en junio de 2024, no faltaron la ministra de Innovación y secretaria general del PSPV, Diana Morant, o la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. Una foto en una biblioteca que el destino ha querido que, un año después, pese.

José María Ángel ha sido objeto de una investicación de la Agencia Antrifraude que apunta a que el socialista falsificó un título universitario para poder optar, en 1985, a un plaza de funcionario de grupo B, -actual A2- que en ningún caso podría haber logrado sin un título universitario. Esta condición de alto funcionario, que permite ser jefe de servicio o subdirector, tiene además asociado el sueldo más alto de la carrera pública, lo que que le ha reportado importantes ingresos desde hace cuarenta años. El informe de la Agencia Valenciana Antifraude aporta todas las pruebas para certificar que el alto comisionado del Gobierno falsificó su titulación para optar a una plaza superior a la que no podía optar sin el equivalente a una carrera universitaria (diplomatura o licenciatura). El título universitario de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía estaba incorporado en el expediente de Ángel de la Diputación y de la Generalitat (donde aún se mantiene en el portal de Transparencia) pero comprobaron posteriormente, tras preguntar en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia, donde estaban las calificaciones del primer curso 76-77, que el expediente se trasladó a la Complutense de Madrid, donde el actual presidente del PSPV no superó el segundo curso.

Por tanto, no consta que tenga esos estudios, algo que imposibilita la obtención del título universitario.Con la documentación en la mano, el alto comisionado del Gobierno nunca pudo obtener la titulación de Archivística ya que no llegó ni a superar el segundo curso de la diplomatura. Y por tanto, no debió haber promocionado en la carrera de funcionario hasta el nivel más alto.

Pero, en junio del año pasado el embrollo judicial que puede acabar suponiendo el título de Biblioteconomía no era aún un mal sueño. Por eso, el Ayuntamiento de l'Eliana decidió aprovechar la reforma del edificio para ponerle el nombre del político. La inversión, de más de 2.500.000 euros, contó con la subvención del Gobierno de España a través de la Agenda Urbana, de más de 600.000 € y también de la Diputación de Valencia a través del Plan de Inversiones 2021/2023, además de fondos propios del Ayuntamiento. Antes, en enero de ese año, el pleno del Ayuntamiento de l'Eliana aprobó por mayoría absoluta poner el nombre del exalcalde, Josep Maria Àngel, a este nuevo edificio. El alcalde de l'Eliana agradeció entonces «los 24 años de dedicación al pueblo, desde la política municipal« y dijo que José Maria Àngel fue un buen alcalde. »Un hombre muy cercano a la ciudadanía. Siempre dispuesto a escuchar a los vecinos y vecinas. Y siempre dispuesto a ayudar a la gente».El acto contóha contado con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la corporación municipal, así como con diputados autonómicos y provinciales y alcaldes y alcaldesas de la provincia de Valencia. Una foto que un año después vaya a ser difícil de digerir para un partido en horas bajas.