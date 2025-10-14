Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Susana Camarero, en les Corts. Jesús Signes

Camarero, sobre si Mazón conocía la alerta hidrológica la mañana del 29-O: «Pues claro, la decidió la Generalitat»

La vicepresidenta insiste en que el Es Alert de las 20.11 se envió por el riesgo de rotura de Forata

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 15:21

Comenta

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha señalado este martes, preguntada por unas imágenes de la mañana del pasado 29 de octubre ... en las que aparece el president de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a representantes de la patronal y los sindicatos y en las que se escucha una referencia a la alerta hidrológica vigente a esa hora, que fue la administración autonómica la que envió esa alerta hidrológica a todos los ayuntamientos de la cuenca del Magro y del barranco del Poyo. «Pues claro, lo decidió la Generalitat», ha dicho.

