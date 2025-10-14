Camarero, sobre si Mazón conocía la alerta hidrológica la mañana del 29-O: «Pues claro, la decidió la Generalitat»

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha señalado este martes, preguntada por unas imágenes de la mañana del pasado 29 de octubre ... en las que aparece el president de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a representantes de la patronal y los sindicatos y en las que se escucha una referencia a la alerta hidrológica vigente a esa hora, que fue la administración autonómica la que envió esa alerta hidrológica a todos los ayuntamientos de la cuenca del Magro y del barranco del Poyo. «Pues claro, lo decidió la Generalitat», ha dicho.

Camarero, que ha comparecido ante los medios de comunicación al término de la sesión plenaria del Consell, se ha referido a preguntas de los periodistas a que si esa circunstancia no implicavaba que el jefe del Consell estaba al corriente de la situación que se estaba produciendo en el barranco del Poyo. La vicepresidenta ha recordado que por la mañana el caudal que bajaba por el Poyo llegó a alcanzar los 200 metros cúbicos. Pero también ha recordado que a partir de ese dato se produjeron hasta tres descensos consecutivos de caudal, que a las 16.13 horas se situó en 28 metros cúbicos por segundo. Y que no fue hasta las 18.43 horas cuando se recibió un nuevo email en el que se informaba de que ese nivel de agua ya era de 1.800 metros cúbicos por segundo.

La portavoz del Consell ha recordado que así lo han relatado también tanto el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, como el jefe de Climatología de la Aemet, Joisé Ángel Núñez, en sus respetivas declaraciones ante la jueza. «No son opiniones del Consell, es la declaración de los técnicos», ha señalado.

Camarero ha vuelto a sostener que el Es Alert remitido a las 20.11 horas se envió con motivo del riesgo de rotura de la presa de Forata, y no por el caudal del barranco del Poyo. Cuando se le ha preguntado por una declaración en la que se afirmaba, a media tarde, que se enviarían dos Es Alert y que uno sería por Forata y el otro podría ser por el Poyo, la portavoz del Consell se ha remitido a las declaraciones en sede judicial.

Preguntada por la decisión de la jueza de no reclamar las entrevistas con Mazón publicadas en las últimas fechas y por las valoraciones que realizadas sobre la misma, Camarero ha insistido, como en otras ocasiones, en no querer valorar los autos de la jueza. Respecto a las valoraciones de las víctimas, la portavoz también ha reiterado el «máximo respeto» del Consell hacia las mismas.

Por su parte, el conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama ha lamentado el baile de avisos de la Aemet que se ha producido en el último episodio de lluvias torrenciales en la Comunitat y que provocaron que algunas de las precipitciones más significativas se produjeran cuando esta entidd ya había rebajado el nivel de alerta. «Deben de mejorar los protocolos», ha zanjado.