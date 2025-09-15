Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reunión de la delegación del Consejo de Europa con los vocales del CGPJ. R. C.

El bloque conservador del CGPJ denuncia a una delegación europea los «ataques» de Sánchez

Los integrantes de la Comisión de Venecia visitan España para conocer las opiniones de los actores judiciales sobre la reforma del sistema de nombramiento del gobierno de los jueces

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:05

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha defendido este lunes ante los integrantes de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo ... del Consejo de Europa que promueve el Estado de derecho, la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. En concreto, respaldan que doce de los 20 consejeros del Consejo sean elegidos por los propios magistrados, más si cabe tras los «ataques» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a algunos togados «que hacen política».

