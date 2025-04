Bielsa prepara un congreso de confrontación en el PSPV

La división del PSPV de la provincia de Valencia en dos partes casi iguales que demostró el resultado de las primarias para elegir al secretario ... general –Carlos Fernández Bielsa se impuso por apenas 21 votos a Robert Raga después de varias denuncias de pucherazo– lleva camino de visibilizarse, de nuevo, en el congreso provincial que arranca este viernes en Paterna. El líder provincial ha propuesto este jueves a Toni Gaspar para presidir la Mesa del congreso, pero Raga ha dado la sorpresa y también optará al mismo puesto.

A escasas horas del comienzo de ese cónclave, el socialismo valenciano camina por uno de los alambres que mejor conoce, el de no ofrecer pistas hasta el último momento sobre la composición de la nueva ejecutiva. No tanto porque se pretenda guardar la sorpresa hasta el último momento, como porque la negociación entre los dos bloques, el que encabeza Bielsa y el que tiene a Raga como referente (y que en realidad representa a la ejecutiva del PSPV que encabeza Diana Morant) siguen sin llegar a un acuerdo sobre los nombres que formarán parte de la nueva dirección política.

La pieza clave del puzle se sitúa de nuevo en la secretaría de Organización de la dirección provincial, un puesto clave de la nueva ejecutiva. Fernández Bielsa está decidido a situar a una persona de su máxima confianza al frente del aparato de la organización –se especula con varios nombres, y entre ellos el del alcalde de Almussafes Toni González–, mientras que el entorno de Raga insiste en que ese puesto debe de ser uno de los que demuestre la voluntad de Bielsa de integrar. «Si no, no puede haber ningún acuerdo -se advierte-, se integra a quien pierde claramente, no a quien empata», se proclama. En realidad, ese empate al que se hace referencia fue una victoria, cierto que por un margen mínimo, de Fernández Bielsa.

La posición de Bielsa, en cambio, excluye de la ecuación la secretaría de Organización. La excluye, claro está, porque da por sentado que ese puesto debe de ser para una persona cercana al portavoz socialista de la Diputación. «Organización no está en el debate», se señala desde el equipo del también alcalde de Mislata.

Salvo cesión in extremis de una de las dos partes, la discrepancia en la identidad del que podría considerarse como número dos del partido conduce a pensar que el congreso de este fin de semana será de choque. «Bielsa está planteando un congreso de confrontación», se señala desde el entorno de Raga. «Tienen que asumir que no han empatado, han perdido, por uno o por 21, pero no es un empate», se rebate desde el equipo de Bielsa.

Con posiciones tan alejadas, las posibilidades de llegar a un acuerdo para la votación de la nueva ejecutiva y de los órganos de control se antoja complicada. La nueva ejecutiva no puede votarse en contra, pero podría encontrarse con casi tantas o más abstenciones que votos en blanco. A los órganos de control pueden presentarse dos candidaturas y forzar una votación de resultado incierto, porque tanto el equipo de Bielsa como el de Raga aseguran disponer del apoyo mayoría de los delegados que asisten al congreso.

Las fuentes del PSPV consultadas por este diario explican que los equipos de Bielsa y Raga se han reunido este jueves por la tarde para tratar de acercar posturas, sin que conste que se hayan producido avances significativos después de ese encuentro.

Junto a la composición de la nueva ejecutiva, el otro órgano clave a elegir en el congreso es el comité provincial, el máximo órgano entre congresos del partido a nivel provincial. La composición de ese comité puede resultar determinante para que el secretario general tenga o no manos libres para adoptar algunas decisiones, y en particular, las referidas a la composición de las candidaturas. Del comité provincial depende no sólo la lista electoral del PSPV para el Congreso y el Senado por la circunscripción de Valencia, sino también la de los diputados provinciales. No contar con la mayoría del comité provincial situaría a Bielsa en una posición de debilidad máxima.