Bielsa, obligado a pactar para no agravar las heridas en el PSPV provincial

Carlos Fernández Bielsa y Robert Raga mantuvieron ayer una reunión para acercar posiciones de cara al congreso provincial que arranca este viernes en Paterna. Acordaron ... crear una comisión de trabajo, con representantes de los dos equipos, para tratar de llegar a acuerdos. Y hasta aquí los acuerdos. El congreso provincial del PSPV de Valencia llega sin indicios de que vaya a alcanzarse un acuerdo hasta el último momento. O ni eso.

Fuentes cercanas al encuentro explicaron que Raga volvió a plantear que la secretaría de Organización de la nueva dirección provincial debe recaer sobre una persona de su confianza. «Si no, no puede haber ningún acuerdo. Lo demás es integración, se integra a quien pierde claramente, no a quien empata», señala una fuente.

La paz tiene un precio, y en este caso es ceder la secretaría de Organización. «Lo demás es integrar, y se integra a quien pierde, no a quien empata»

Una reivindicación que choca de frente con el planteamiento de Bielsa, que considera que esa secretaría, la responsable del aparato del partido, debe recaer sobre una persona de su confianza. Circulan ya varios nombres como posibles aspirantes –desde el del alcalde de Almussafes Toni González, hasta los de Sonia Borruey o Jorge Vidal–.

De modo que, por el momento, el acuerdo se antoja lejano, aún cuando pueda pensarse que la reclamación de Organización sea más una estrategia de negociación que una exigencia real por parte de Raga. El debate de fondo, la discrepancia real, tiene que ver con la representación en los órganos de control, y en particular el comité provincial, el órgano encargado de controlar la dirección provincial.

Y ahí, de momento, tampoco hay acuerdo. Raga, como cabeza visible de PSPV que encabeza Diana Morant, reivindica una presencia del 50% en esos órganos de control. Un porcentaje similar al que obtuvo en las primarias en las que salió derrotado ante Bielsa por solo 21 votos.

Bielsa es reacio a ceder un porcentaje tan elevado, y desde luego no tiene la intención de trabajar con un secretario de Organización que no sea de su estricta confianza.

El portavoz socialista ha puesto el foco estos días en esa declaración de intenciones de Jorge Rodríguez, que ha expresado de la forma más contundente que ha podido su decepción con el PP valenciano por su postura respecto al listón electoral.

Pero en realidad, el dirigente socialista sabe que necesita que el congreso salga bien. Los congresos provinciales de Alicante y Castellón, ajenos a cualquier atisbo de choque con la dirección de Morant, salieron adelante con respaldos superiores al 90%. Bielsa asegura disponer del 57% de los delegados del Congreso. Pero ese porcentaje, en comparación con los de las otras dos direcciones provinciales, resulta más que insuficiente. Y en el seno del partido hay quien alberga muchas dudas respecto a que todos esos delegados sean efectivamente cercanos al también alcalde de Mislata.

El congreso se celebra el viernes en un hotel y el sábado en un teatro. Morant intervendrá esa segunda jornada

De manera que Bielsa está obligado a llegar a acuerdos. No hacerlo no impedirá que sea elegido secretario general, pero le dejaría en una posición de debilidad manifiesta, con las heridas aún más abiertas en el PSPV de la provincia de Valencia. Su posición es de fuerza, se reconoce en el PSPV, pero no tanta como para poder sortear el congreso provincial sin hacer cesiones.

Sobre la mesa se ha puesto en estas semanas la posibilidad de que el líder provincial ofreciera una vicesecretaría a Raga, o la presidencia del partido. Aunque en las últimas fechas el nombre que ha sonado para este último puesto es el de la alcaldesa de Picassent, Conxa García.

El V congreso provincial del PSPV arrancará este viernes en Paterna con algunas circunstancias significativas. Una de ellas, que a diferencia de los congresos de Alicante y Castellón, el cónclave se prolongará durante dos jornadas. A modo de anécdota, la jornada del viernes se celebrará en un hotel, mientras que la del sábado tendrá lugar en un teatro.

El programa del congreso prevé la intervención de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Pero no será en la apertura ni en la clausura, sino el sábado por la mañana. Las fuentes consultadas por este diario atribuyen esa circunstancia al horario del satélite que permitirá retransmitir la intervención.

De hecho, el programa prevé la intervención de Fernández Bielsa el viernes, para defender el informe de gestión de los órganos provinciales, y el sábado justo antes de que lo haga la propia Morant. El acto de clausura, unas horas después, no está detallado.

Entre los asistentes al cónclave provincial, al menos en alguna de las dos jornadas, figurará el exsecretario general de los socialistas alicantinos y responsable de Política Municipal de la ejecutiva federal del PSOE Alejandro Soler, con el que Bielsa ha recuperado la complicidad rota tras las primarias que elevaron a Morant al liderazgo del partido.

También está prevista la asistencia de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno y número 4 del PSOE, aunque en el programa del cónclave socialista no se concreta ni su presencia ni si tomará la palabra.